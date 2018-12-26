Сценарий раскрыт: Украинская ракета «случайно» упадёт на опасный завод

26.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Угроза провокации с отравляющими веществами в Донбассе реальна – Украина может обставить дело как «случайное» попадание снаряда или ракеты по территории завода с химическими отходами.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил донецкий политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если разбираться, какой смысл (Киеву устраивать химическую диверсию – прим. ред.), тогда нужно разобраться и в том, какой смысл в этой демонстративной попытке прохода под Керченским мостом? Смысл виден…», – отметил он.

Здесь донецкого политолога перебил гость с Украины Вячеслав Ковтун, заявив, что корабли шли из пункта «А» в пункт «Б» с транспортными задачами. На это Корнилов предположил, что точно такой же предлог может быть и для химической диверсии.

«И точно также вы будете рассказывать, что из пункта «А» вылетела бомба в пункт «Б», и вдруг повредила казённый советский завод, где уже десятилетия хранятся радиоактивные отходы. Вы потом будете рассказывать: «так по своей же территории стреляли. Имели право». Здесь вы по своей территории плыли, как будто не понимаете, что Крым действительно российский. Почему-то ваши танки на территорию Крыма не зашли. Вы ж тоже могли сказать: «Так это ж территория Украины, куда хотим, туда и идём». Здесь вы уже понимаете, что там есть российские войска», – резюмировал политолог.