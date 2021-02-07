Сценарий с Навальным не сработал. Теперь будут шатать курс рубля

07.02.2021, Донецк, Алексей Муратов

Ставка Запада на массовые протесты в России из-за ареста Алексея Навального не сработала. Теперь ставка будет сделана на манипуляции с курсом рубля при помощи либералов, остающихся во власти, и рост недовольства населения.

Такой прогноз в своем Telegram-канале публикует Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По его мнению, «финансовую, бюджетную и экономическую политику России полностью определяет либеральная команда».

«Я неоднократно говорил, что Западу нужна российская экономика как источник сырья и доходов. Запад требует от российского руководства открытых рынков и экономики, а также полного отсутствия ограничений по выводу капитала.

Попыткой полного захвата власти в России можно смело считать «Марлезонский балет» мошенника Навального, который является инструментом для наложения на Российскую Федерацию очередных санкций и разжигания внутригосударственного конфликта. Вполне вероятно, что в ближайшее время начнётся раскачка россиян путём поднятия курса рубля и дальнейшего экономического спада. Таким образом, либеральные элиты будут мобилизировать российских граждан на антигосударственные протесты», – предостерегает Муратов, полагая, что «происходит сознательное обозление народа компанией либералов».

Автор полагает, что в России в скором времени начнется чистка элит.

«Сейчас президент РФ не начинает череду увольнений, потому что ему нужно завершить внешнюю игру, которую против Российской Федерации беспардонно и агрессивно ведёт коллективный Запад. Но до осени Владимир Путин проведёт в России кадровую революцию», – прогнозирует Муратов.

«Ситуация у либерастов катастрофическая. Поэтому всевозможными способами они будут воевать против президента. Как только западные «партнёры» отдадут приказ либеральным денежным властям «душить» наше население, они это сделают, чтобы поднять народ на восстание против Путина. Наступает непростое время. Наш многонациональный народ вновь находится перед лицом угрозы, не только внешней, но и внутренней», – рассуждает автор.