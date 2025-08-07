«Сценарий с выходом на Киев»: учения «Запад-2025» нагнали жути на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине встревожены российско-белорусскими стратегическими командно-штабными учениями «Запад-2025», начало которых намечено на сентябрь.

Об этом пишет киевское издание «Зеркало недели».

«Легенда «Запад-2025» еще не опубликована, но можно с уверенностью предположить, что моделируются именно стратегические оборонные и наступательные операции», — сказал изданию руководитель военных программ киевского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук.

«ЗН, ссылаясь на одного из информированных собеседников из силовых структур, пишет, что «в ходе учений будет отрабатываться в сокращенном варианте сценарий вторжения в Украину с выходом на Киев».