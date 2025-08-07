«Сценарий с выходом на Киев»: учения «Запад-2025» нагнали жути на Украину

Игорь Шкапа.  
07.08.2025 15:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 55
 
Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Украина


На Украине встревожены российско-белорусскими стратегическими командно-штабными учениями «Запад-2025», начало которых намечено на сентябрь.

Об этом пишет киевское издание «Зеркало недели».

На Украине встревожены российско-белорусскими стратегическими командно-штабными учениями «Запад-2025», начало которых намечено на сентябрь. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Легенда «Запад-2025» еще не опубликована, но можно с уверенностью предположить, что моделируются именно стратегические оборонные и наступательные операции», — сказал изданию руководитель военных программ киевского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук.

«ЗН, ссылаясь на одного из информированных собеседников из силовых структур, пишет, что «в ходе учений будет отрабатываться в сокращенном варианте сценарий вторжения в Украину с выходом на Киев».

«Его захват является ключевой для достижения одной их главных целей «СВО» — установления надежного политического контроля над нашей страной. Также могут отрабатываться действия в направлении Ровенской АЭС с целью воспрепятствования поставкам оружия и военной техники из Польши», – говоиртя в статье.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить