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18.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Газ, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, США, Украина, Энергетика
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«Сценарий США для украинской ГТС – приватизация за сумму модернизации» – Джангиров

Новости Украины

Есть два варианта модернизации украинской ГТС, но оба будут в пользу США – либо Киев за счёт своего бюджета приводит в порядок трубы, либо берёт кредит на проведение необходимых работ перед приватизацией трубы американцами.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила эксперта прокомментировать, будут ли американцы модернизировать украинский трубопровод.

«Я сейчас заплачу. Я очень боюсь, что модернизировать будет Украина за счёт своего бюджета перед тем, как её очень дёшево приватизируют американцы. Или Украина будет модернизировать за счёт кредита – ну, тоже есть гуманный вариант, с вазелином, в кредит. Вы модернизируете, и тут же мы её…», – сказал Джангиров.

«Послушайте, американский вариант – приватизация за сумму модернизации. За ноль, за один доллар. Взяли под этот двадцатилетний договор, опять прибегут немецкие банки, и сколько хочешь эту компанию прокредитуют под модернизацию, она потом с газа рассчитается. Это же если у владельца трубы есть договор с «Газпромом» на сколько-то много лет, очередь будет стоять прокредитовать модернизацию», – иронизирует эксперт.

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