Сценарий, в котором Россия устоит, наводит страх на Запад и Украину

11.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Запад и Украина ограничены установкой на крах России, и вне этого сценария они не представляют своего существования.

Об этом в эфире YouTube-канала издания «PolitWera» заявила политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе нет видения что делать, если Россия устоит. Они в этом смысле очень близки к украинцам. Я последние годы читаю и украинскую аналитику, и обсуждения на «свидомых» сайтах: все их надежды на какое-то улучшение связаны с тем, что Россия рухнет, и тогда всё наладится, они все ставят на это. А что делать, если Россия не грохнется ни через пять лет, ни через пятьдесят? Они этот вариант не рассматривают.

У них некий ступор, потому что у них есть некая жёсткая установка, и она стала доминирующей. Выйти за пределы этой установки им очень сложно, болезненно и очень страшно», – заявила Алкснис.