Сценарий захвата Лавр к Пасхе был сломан

Накануне великого Праздника Светлого Христова Воскресения стало очевидным, что по горячим молитвам верующих людей, самоотверженно отстаивающих свои святыни, Господь не попустил исполниться идее фикс украинской власти – до Пасхи захватить главные монастыри, а также принять закон о полном запрете УПЦ.

У сатанинской камарильи нашла коса на камень не только со Свято-Успенскими Киево-Печерской и Почаевской Лаврами, но и с собором Александра Невского в Каменец-Подольском, и другими храмами. Причем даже в глубинке, безо всякой защиты, священники и верующие, среди которых много старых людей, ведут себя как подлинные воины Христовы, оберегая приходы от рейдеров.

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Ряд экспертов придерживается того мнения, что власти поубавили свою прыть после новых директив из Вашингтона, вызванных таким мужественным отпором. Поскольку, в связи с политической ситуацией в «вавилонской блуднице», Байдену и его «демократам» сейчас совсем некстати поиметь масштабный скандал из-за поддерживаемых ними гонений в Украине по религиозному признаку. В предвыборной возне такой скандал станет козырем для республиканцев, кои не преминут уличить конкурентов в поддержке режима, попирающего основные права и свободы людей. Обвинят в несоответствии ценностям, прописанным в идеологической программе Демпартии, в лицемерии и обмане. Причем не только на международном, но и на внутриамериканском уровне. Весьма вероятно, по данной причине Зеленскому и поставили задачу создать видимость хоть какой-нибудь законности в качестве ширмы для антицерковного рейдерства. Это нужно Байдену для того, чтобы в случае чего можно было сослаться на решения укросудов и «умыть» свои грязные щупальца.

Косвенно о подобных намерениях свидетельствует заявление видного госдеповца, сказавшего, что он-де об агрессии против УПЦ «ничего не знает». Таковая манера поведения вполне сочетается со словами госсекретаря Блинкена, утверждающего, что «приверженность нашей страны защите свободы вероисповедания и убеждений насчитывает несколько столетий, мы ей верны и сегодня». Посему открытое потакание антиправославным гонителям в Незалежной может обернуться большой политической запарой для Демпартии на их родине.

Подтверждение этому мы находим в неожиданно согласительской реакции уполномоченного по правам человека Лубинца на жалобу, поданную задержанным настоятелем Киево-Печерской Лавры, митрополитом Павлом. Омбудсмен, которого владыка Павел призвать защитить его права, отчитался, что, дескать, по данному обращению открыто целое производство. Внутри него якобы направлены соответствующие запросы в Министерство культуры и информационной политики Украины, Нацзаповедника «Киево-Печерская Лавра», Нацполиции, Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, СБУ и Государственную службу по энополитике и свободе совести. Что собой представляют сии репрессивные конторы, мы прекрасно знаем, равно как и то, что все украинские омбудсмены – болваны на веревочках, за которые дергает американский болван Зеля.

А еще произошла очередная смена руководства в заповеднике, разорвавшем договор аренды с КПЛ. Там появился новый «ио», прежде «керувавший» запорожским музеем «Хортица». Предыдущий, видимо, «переусердствовал» в своем желании поскорее выгнать монахов из Лавры и додумался до того, что запер монахов в их кельях, как заключенных. О чем, естественно, сразу стало известно СМИ, в том числе, западным.

Кроме того, нацист-подонок Потураев, депутат ВР от «Слуги народа», остудил свой пыл и начал изрекать, что монахов надо выселять только по решению суда, чтобы не будоражить мировую общественность. Хотя до этого отличался сугубо людоедскими тирадами. А еще чиновники, куда деваться, почти согласились, что законных оснований у музейной лавочки (доведшей святыню до бедственного состояния и возжелавшей отобрать ее после того, как Церковь ее возродила), чтобы разрывать договор аренды, не имелось. И теперь вертятся на пупе, тщась изобрести их для суда.

– Понятное дело, суды решат так, как хотят эти негодяи, – говорит наш знакомый респондент из Киева, русский прихожанин Лавры Олег. – Потому как никакого независимого судопроизводства в Руине нет. Но все-таки сценарий их полной победы в срок до Пасхи сорван. И слава Богу! Будем бороться и дальше.

В связи с вышеуказанным те же эксперты советуют пострадавшим епархиям УПЦ массированно слать детальные письма о нарушениях фундаментальных прав украинских верующих и в американский Конгресс, и в штаб Республиканской партии, и в палату представителей, и т.д. Естественно, с зафиксированными фактами нарушений и преступлений. По мнению аналитиков, это может иметь больший эффект, чем отправка бессмысленных петиций к зеленковской банде.

Тем не менее, враги Церкви, конечно, не успокаиваются.

Так, Волынский облсовет принял абсолютно незаконный вердикт о «запрете УПЦ». Кроме того, местные наци-избранники «посоветовали» Волынской ОГА аннулировать договоры аренды с УПЦ на храмы, являющиеся памятниками архитектуры. А к каноническим верующим обратились с циничным призывом «разорвать любые связи с российской православной церковью», освободиться от «предвзятости и раздора» и встать на «сторону правды». Здесь проглядывает также желание чинуш «разделять и властвовать» – то бишь противопоставить простых прихожан духовенству. Однако шарманка играет плохо, эффект никудышний. Отметим, что из более чем 500 общин УПЦ на Волыни на ПЦУ за 2022 год перегистрировали всего 49. Большая часть которых оказалась просто захваченными.

Из других фактов.

13 апреля в микрорайоне Гречаны города Хмельницкого пэцэушные рейдеры захватили церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. К такому акту насилия местных жителей призывали депутат горсовета Пидгайчук и начальник горуправления культуры и туризма Ромасюков. К храму пришли погромщики, не имеющие никакого отношения к церковной общине. Нагло взломали дверь и захватили приход.

В Черкасской области продолжается уголовное преследование против неугодного СБУ митрополита Феодосия. Его заставили носить электронный браслет и назначили круглосуточный домашний арест. Но сдаваться он не намерен. Он считает сфабрикованное против него дело политическим и связывает его с местью властей за защиту других гонимых иерархов УПЦ и монахинь ряда обителей Черкасской епархии. Также владыка Феодосий подчеркнул, что открытое против него уголовное производство – результат кляуз «священников» ПЦУ.

Полтавский горсовет начал рассмотрение списка земельных участков, где стоят храмы УПЦ, с целью отъема их у Церкви.

К травле УПЦ подключился и униатский волк в овечьей шкуре, слащаво-льстивый глава УГКЦ Шевчук. Его, видите ли, взволновало то обстоятельство, что монахи не хотят покидать Киево-Печерскую Лавру. Данный факт, дескать, «наносит моральный урон авторитету Церкви как таковой».

Вот чего изрек ничтоже сумняшеся:

«Я не хочу никого осуждать, но это бьет по всем, наносит моральный урон авторитету Церкви как таковой. <…> Люди теряют моральные духовные ориентиры, когда какая-то Церковь становится опасной с точки зрения государственной безопасности. Здесь государство должно наказывать коллаборантов, предателей. Но мы понимаем, что если какая-нибудь Церковь теряет кредит доверия, то это может повлечь за собой мощную волну секуляризации. Поэтому мне очень больно».

– Больно ему, видите ли! – саркастически говорит Олег. – Еще бы, он ведь уже давно спит и видит, как к нему перейдет Почаевская Лавра, а за ней, через ПЦУ, – наша Киевская. И как потом он их отдаст Ватикану. Это ведь конечная цель… «Больно ему!» А не больно ему, когда униаты участвуют в рейдерских атаках и на храмы, и на Лавру? Не его ли поп, некий Мединский, во время захвата храма УПЦ в Коломые угрожал православным верующим : «Убирайтесь отсюда. Мы перережем вам всем горло»? Не униаты ли поддерживали майданы и постоянно вели и ведут нарастающую экспансию против Православия?.. Валит все с больной головы на здоровую.

Теперь у Шевчука и иже с ним появился новый повод для причитаний. В ночь на 14 апреля во Львове, в районе Сихова, неизвестные лица подожгли дверь в одной из церквей УГКЦ. Шумиха сразу поднялась такая, что хоть уши затыкай. Ее организовал лично глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий. Тот самый, который совсем недавно лично участвовал в изгнании верующих из Свято-Георгиевского собора. В унисон с Козицким заверещал и «мусорный» мэр цитадели бандеровщины Садовый, назвавший инцидент «конвульсиями русского мира».

– Да, поджигать храмы, даже чужие, плохо, – комментирует это событие Олег. – Но никаких подобных, простите, соплей не было слышно от этих деятелей, когда несколько дней назад, на том же Сихове, по их указанию, бульдозером варварски снесли наш храм Святого Владимира. Это было нормально, по их мнению. Ну а если «нормально», то пусть не удивляются «обратке», прилетевшей в ответ на злодеяние. Посеявшие ветер пожнут такую бурю, что мало им не покажется…

Благодарение Богу, первый день Светлого Праздника прошел спокойно. Хотя накануне Пасхи СБУ призвало украинцев не посещать «массовые собрания», придерживаться «рекомендаций безопасности» и «не задерживаться в церквях». К укрогестапо, намекавшему на возможные эксцессы с его стороны, присоединился и киевский градоначальник. В своем привычном «высокоинтеллектуальном» жанре он посоветовал горожанам не идти на ночные службы, а «отдать предпочтение онлайн-трансляциям». Комендантский час не отменили, он действовал с 23 до 5 утра.

Тем не менее, верующих эти «предостережения» не напугали. Люди уповали на то, что что воскресший Господь защитит их от всех врагов и супостатов. В канун дня Воскресения Христова храмы были полны людей, несмотря на посты «полициянтов» возле них. До 5 утра прихожане находились в церквях и в церковных дворах, где сначала молились, а потом общинами праздновали наступившую Пасху. В Киево-Печерской Лавре Крестовоздвиженская церковь, где проходило пасхальное богослужение, не могла вместить всех желающих, поэтому сотни верных молились во дворе под проливным дождем. Враги не посмели сунуться.