Счет – на табло, – киевский эксперт о провале 40-дневной операции Зеленского

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Украина нарушила главное бойцовское правило, ввязавшись в размен с противником, который гораздо крупнее нее. В итоге – миллиардные убытки, разрушенные склады и заблокированные порты от операции по «принуждению России к миру».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такое правило: «Не ввязывайся в размен с противником, который крупнее и сильнее тебя». Ну, Украина ввязалась в размен. Собственно, по-моему, результат налицо. Пока что за эту неделю: склады «Эпицентра», «Фоззи», «Бош», «Интертоп» – перечислять пальцев на руке не хватит. Как минимум на 300-400 миллионов – это только товаров. Закрытые порты, а это минус 2—3 миллиарда убытков, в день примерно 50 миллионов долларов Украина теряет на том, что не работает Одесский и Ильичевский порт. Вот тут счёт, как говорится, на табло, авантюризм он такой».

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