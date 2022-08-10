Счёт на миллионы: Сколько украинцев сбежало в Польшу?

10.08.2022  16:42 (Мск), Варшава
Анджей Делонга.  
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Дзен, Польша, Сюжет дня, Украина, Эмиграция
Новости Украины

Польская пограничная охрана объявила, что с 24 февраля границу между Украиной и Польшей пересекли 5 миллионов 369 тысяч человек. В обратном направлении проехали в общей сложности 3 млн 495 тыс. человек.

Это относится к пересечению границ, а не к количеству людей. Некоторые из них отправились в Украину, а затем вернулись в Польшу. Определенная часть шла транзитом через Польшу.

Польская пограничная охрана объявила, что с 24 февраля границу между Украиной и Польшей пересекли...

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Оценки польской пограничной службы не отражают реальной статистики количества украинцев, находящихся в Польше. Учитывая их дальнейшую миграцию, трудно определить их фактическую численность.

В то же время есть сообщения, что украинские власти начинают блокировать выезд мужчин, обучающихся в Польше, хотя большинство из них соответствуют законным требованиям для пересечения границы. Однако продолжают поступать сообщения о случаях коррупции со стороны сотрудников Пограничной службы Украины и СБУ.

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