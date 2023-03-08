«Счёт пошел на недели», – на крымском ТВ признали опасность наступления ВСУ

И Украина, и Россия готовятся к решающему наступлению, и счет идет на недели. Угроза атаки на Крым существенная и ощутимая, и относиться к ней надо серьезно, считает военный эксперт Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Угроза эта носит достаточно ощутимый характер, тем более, что Запад, как раз-таки и накачивает Украину техникой и вооружениями для того, чтобы они приняли такую попытку, – отметил Рожин в эфире «Крым 24». – Соответственно недооценивать её нельзя, к этому надо быть готовым. Но как бы не в ущерб другим операциям. Российская группировка в Крыму снабжена серьёзными средствами. Что касается Запорожской области, которая, собственно, и прикрывает Северный Крым, там также у нас развёрнуты достаточно серьёзные силы».

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Директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный также уверен в готовящемся наступлении ВСУ, о чем говорит расстановка сил и средств.

«Я не собираюсь и не считаю себя военным экспертом, но и так понятно, что обе стороны, и мы, и Украина готовятся к решающему наступлению. Когда она начнётся? Скорее всего, счёт уже пошёл на недели, – считает эксперт. – Что мы можем иметь. Мы, во-первых, имеем то, что наше командование 100% знает о намерениях ВСУ. Мы с вами, не имея доступа к каким-то секретным документам, не обладая всеми разведданными, и то рассуждаем на нашем банальном уровне о том, что сейчас есть варианты двух ударов: в сторону, допустим, Крыма или в сторону Харьковской области на так называемые старые границы. То есть, мы с вами банально рассуждаем. Но давайте говорить серьёзно: неужели наше командование не знает об этом и не предпринимает никаких мер? Поэтому я уверен, что командование прекрасно владеет обстановкой, и сейчас произошла консолидация – начальник Генштаба получил в своих руках власть, которой не хватало раньше. К примеру, наш блестящий военачальник генерал Суровикин очень хороший начальник, все отзывы хорошие, но он не мог руководить в полном объёме военно-морским флотом, потому что он ему не подчинялся. Сейчас такого нет, сейчас начальник Генштаба, как первый заместитель министра обороны, сосредоточил в своих руках всё полноту военной власти. Соответственно, отражение удара сейчас будет происходить с использованием всех возможных средств».