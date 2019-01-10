Счётная палата: Инвестиций в Севастополь нет, цены растут без конкуренции

10.01.2019, Симферополь, Галина Шершнева

Экономика Севастополя развивается в основном за счет бюджетных инвестиций – руководство города не смогло привлечь серьезные инвестиции.

Об этом в эфире радио «Спутник» заявила председатель Контрольно-счетной палаты Севастополя Юлия Кокарева.

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«Серьезной динамики в росте внебюджетных инвестиций мы пока не видим. Показатели ниже тех, которые ставятся перед Севастополем руководством страны», – сказала Кокарева.

В целом она обрисовала ситуацию в экономике Севастополя невеселыми красками, отметив в качестве позитивной тенденции лишь рост по транспортному обороту и пассажиропотоку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Севастополе по-прежнему нет крупных торговых сетей, поэтому цены на розничном рынке достаточно высокие, а конкуренция на рынке ограничена. У нас полная олигополия на строительном рынке, к сожалению, это влияет на цены», – сказала Кокарева.

По ее словам, рост в частном жилищном строительстве пока не дает ожидаемых результатов.

«Достаточно большой объем строительных работ, который ведется за счет бюджетных средств, к сожалению, пока не дает тот эффект мультипликатора, который должно давать строительство. Но мы надеемся, что это отложенный эффект, и со временем, как и любой экономический цикл, он свой результат даст», – сказала Кокарева.​