«Сдача Бахмута будет катастрофой»: Соскин проклинает западную разведку

Вадим Москаленко.  
08.02.2023 16:02
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецслужбы, Украина


Командование ВСУ кормило украинцев рассказами о наступлении после того, как промёрзнет земля, однако после того, как это произошло, в атаку пошли русские, а не Украина.

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский экономист и политолог Олег Соскин, придерживающийся националистических и русофобских взглядов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Командование ВСУ кормило украинцев рассказами о наступлении после того, как промёрзнет земля, однако после...

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«Сейчас они хотят проломить его [фронт] где-то в районе Купянска, где Кременная, Сватово. Там, где рассказывали украинские предводители, что как только подмёрзнет, они вперёд пойдут. Получилось, подмёрзло – пошёл вперёд Путин, а не украинская армия.

Понятно, что с Бахмутом тоже не всё просто будет, это город-крепость, его так просто не захватить, думаю, там будут продолжаться серьёзнейшие бои, потому что сдавать его нельзя, это однозначно», – заявил Соскин.

Он предупредил, что после Артёмовска российские войска стремительно начнут продвигаться «вглубь Украины».

«Сдать Бахмут – это они выйдут на Северск, потом дальше пойдут. Уже будут прямой наводкой обстреливать и Краматорск, и Славянск, потом ещё ближе. То есть они будут бить всё дальше и дальше.

Поэтому, когда западные разведки говорят, что надо сдать Бахмут и так далее, они не понимают, что это всё даёт возможности этим средствам ракетным, которые используются Россией, С-300, они тогда могут всё более наносить удары вглубь Украины. Поэтому сдача городов ничего для Украины позитивного не имеет», – объяснил украинский эксперт.

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