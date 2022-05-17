«Сдача боевиков «Азова» – это тактический ход» – военный эксперт

Сдача в плен раненых боевиков «Азов» в Мариуполе – это тактический ход главарей полка, чтобы переложить эту обузу на плечи ДНР.

Об этом в эфире интернет-канала «Время Z» заявил российский военный эксперт Владимир Орлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я общался с командирами подразделений, в том числе с легендарными командирами подразделений, которые штурмовали и завод Ильича, и прилегающие территории к «Азовстали», и саму «Азовсталь». Нужно понимать, что боевой дух боевиков полка «Азов» до сих пор не иссяк, и многие из них пока не подошли к тому состоянию, когда у них возникнет понимание о необходимости сдачи в плен.

Мы выкладывали видео на своём Telegram-канале, где подразделение Ходаковского наносит артиллеристский удар по одному из выходов из катакомб. И как мы потом с ним разговаривали, он нам говорил, что они не просто оттуда выходят, они начинают контратаковать. Они ведут наступательные бои, они пытаются отбить какие-то позиции, которые могут улучшить их положение там, в частности, выходы к воде, к этому каналу, через который подаётся вода на «Азовсталь». Поэтому дух боевиков полка «Азов» пока не сломлен до конца.

Я так понимаю, сдачи в плен – это их тактические ходы для того, чтобы переложить раненных на наши плечи, чтобы мы за ними стали ухаживать, а в это время какое-то количество боевиков, по оценкам их там порядка до 500 человек могут ещё укрываться. Они продолжают затягивать эту политическую часть специальной операции касательно Мариуполя.

Потому уже очевидно, что этот концерт с обращением к Папам Римским, в «Спортлото», в лигу сексуальных реформ и куда они ещё обращаются, это всё преследует определенные цели. А именно, как можно дольше затянуть эту фазу операции, которая касается Мариуполя и «Азовстали», – отметил эксперт.