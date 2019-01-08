Сдача Курильских островов может обернуться второй Аляской

08.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Передача японцам островов Итуруп и Шикотан будет означать фактическую сдачу всех Курильских островов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Сталинград» заявил российский писатель и военный эксперт Александр Широкорад, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть японская программа-минимум, есть программа-максимум. Программа-минимум – это два больших острова – Итуруп и Шикотан – плюс несколько мелких вокруг. А программа-максимум – это все Курильские острова. Программы-максимум придерживаются несколько политических партий Японии и многие японцы. Программу-минимум выражают официальные круги Японии и правительство. Но тут есть определённый подвох.

Дело в том, что на данный момент на Курилах населены всего три острова: один остров – Парамушир рядом с Камчаткой, и два острова у берегов Японии – Итуруп и Шикотан.

Все остальные острова, свыше двадцати, в данный момент не населены. Из них 4-5 были населены в советское время, здесь были аэродромы, военные базы, погранзаставы… В 1991-1993 годах все погранзаставы, кроме самых южных островов, были брошены. Брошены аэродромы, брошены базы кораблей, уехало население. Это был «великий исход», как говорят», – отметил Широкорад.

По его мнению, отдать японцам два южных острова – это отдать им все богатства Курил.

«Если японцы заберут, как они говорят, «всего-то» два южных острова, дальше цепочкой 20 с лишним безлюдных островов, которые богаты огромными запасами минералов, марганца, нефти и так далее. Их нашли, но не разрабатывают, всё будут разрабатывать японцы. Произойдёт как с Аляской, когда сказочные богатства были отданы», – добавил эксперт.