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02.09.2021 11:59 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, США, Украина
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Сдача судов американцам грозит Зеленскому заговором олигархата – Марков

Новости УкраиныВидимых итогов визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон нет, но явно были закрытые...

Видимых итогов визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон нет, но явно были закрытые темы, на которые общались главы государств.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Сергей Марков.

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«Результат визита президента Зеленского в Вашингтон с публичной точки зрения минимальный. Никакой пресс-конференции, никаких внятных итогов – США просто подтвердили свою прежнюю позицию поддержки киевского режима. Было бы странно, если бы они не поддержали, поскольку это марионеточный режим, Зеленский назначен американцами. Никаких новостей не было вообще.

Но при этом есть реальная повестка переговоров Зеленского с Байденом, по которой пока не видно результатов. Может быть, через несколько дней мы узнаем ее косвенно», – рассказал эксперт.

«Реальная повестка очень непублична. Там мог быть вопрос о передаче судебной системы Украины под контроль американцев. Это может иметь колоссальные последствия для Украины, поскольку эта система под контролем иностранцев напрямую угрожает олигархам и их собственности. В их планах нет передачи своей собственности под внешнее управление. Если Зеленский реализует это и сдаст судебную систему иностранцам, не исключено, что олигархи организуют свержение Зеленского либо покушение на него, убийство», – говорит Марков.

Он считает, что вторым непубличным вопросом была судьба наблюдательных советов госкорпораций, которые, как считает Вашингтон, должны работать под контролем назначенцев Запада.

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