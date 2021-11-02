«Сдал Россию, как стеклотару»: Лукашенко начал поставки энергии на Украину

02.11.2021 23:07 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Белоруссия начала поставки электроэнергии на Украине под предлогом заключенного ранее соглашения.

Об этом сообщает Минэнерго Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идет о договоре об аварийной помощи. Бежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич назвал использование этого договора «украинским лайфхаком».

«Погода резко меняется, около 45% блоков ТЭС уходят на остановку. И энергия нужна. И тут в Киеве вспоминают о договоре об оказании «аварийной помощи» – по такой заявке соседние страны должны, в меру наличия свободных мощностей, обеспечить баланс. Официальный Киев даёт заявку на аварийный пропуск и даёт среднюю мощность 500 Мвт. И энергия пошла. Распоряжаться ей, естественно, будет украинское государство», – написал Тышкевич в своем телеграм-канале.

По его словам, аварийный режим продержится несколько суток. Но политолог уверен, что по его окончании Белоруссия будет продолжать поставлять электроэнергию на основании заключенных контактов.

Российский телеведущий Андрей Медведев считает, что ситуация демонстрирует очередной пример ненадежности руководства Белоруссии, числящейся союзницей РФ.

«У России нет союзников. Есть только армия и флот. И есть те, кто называет себя союзниками, чтобы повыгоднее, при первом удобном случае, России сдать, как стеклотару. Многовекторность, понимаешь», – комментирует Медведев.

Политолог Владимир Корнилов обращает внимание, что и властям Украины пришлось обращаться к официальному Минску, хотя ранее Киев не признавал победы Александра Лукашенко на президентских выборах.

«Украина получит от Белоруссии электроэнергию в качестве аварийной помощи. А Киев ее у кого просил? У Тихановской? Не мог же он к непризнанному им «узурпатору» обращаться!» – изумляется Корнилов.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский указывает, что Белоруссия хорошо заработает на сделке с Украиной.

«Маленький энергетический нюанс. Если бы мы покупали эту электроэнергию в обычном режиме, она стоила бы для нас 1,6 гривны за киловатт/час. Но мы купили её в экстренном режиме. И поэтому она обошлась нам в 5 гривен за квт/ч. Перемножьте на 3500мвт-час, и вы сразу узнаете, на какую сумму мы поддержали тирана Лукашенко и наказали собственных налогоплательщиков. (Из мегаватт в киловатты перейдёте сами, электроэнергию у поверженной Беларуси планируем брать по 7 часов в день, с 14.00 до 21.00)», – комментирует Бужанский.