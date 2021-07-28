«Сдали и церковь, и украинскую диаспору!» – Филарет не простил Порошенко томос для «ПЦУ»

28.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В истории с предоставлением Украине томоса – и константинопольский патриарх Варфоломей, и экс-президент Пётр Порошенко руководствовались исключительно собственными интересами.

Об этом в эфире YouTube-канала «Свободный» заявил глава так называемого киевского патриархата, раскольник Михаил Денисенко (Филарет), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Константинопольский патриарх от этого томоса тоже имел для себя выгоду, иначе он не соглашался бы предоставить автокефалию и томос об автокефалии для украинской церкви без пользы для себя. Какую он пользу получил? Он в томосе записал, что украинцы, находящиеся за границами Украины, принадлежат ему. Не украинской церкви, а константинопольской», – заявил Денисенко. «Мы сейчас не подчиняемся напрямую Константинополю, мы от него зависим. И эта зависимость записана в томосе… Константинополь это делал, чтобы держать в зависимости большую украинскую церковь», – объяснял Денисенко

«Потому что это много приходов, соответственно., много денег, речь же об экономике, прежде всего?» – спросил ведущий.

«Деньги тут имеют второстепенное значение, – возразил псевдопатриарх. – Власть над большой украинской церковью, вот это главное. Кроме этого, диаспора в Европе и Америке, согласно томосу, принадлежит не украинской церкви, а принадлежит Константинополю. Выгодно это Константинополю? Выгодно, чтобы украинцы в Америке принадлежали ему, а не Киеву».

По его словам, если бы руководство Украины на тот момент понимало, что происходит, то «поддержало бы киевский патриархат». При этом Филарет не стал называть экс-президента Петра Порошенко глупым человеком, но указал на то, что он действовал и даже лгал в соответствии со своими предвыборными интересами.

«У него интересы какие? Стать на второй срок президентом, а для этого ему нужна была поддержка народа, в частности, поддержка церкви. Вот он и нашёл ПЦУ, которая его должна была поддержать, а так как он всё делал на неправде, на обмане, то он проиграл выборы», – пояснил Денисенко

«Ну, вообще, это называется сговор. Порошенко, Варфоломей и какие-то другие силы. Томос – это сговор по сути или результат сговора по отношению к Украине?» – уточнил ведущий.

«Договоренность между Порошенко и Варфоломеем была, – согласился раскольник. – Поэтому Порошенко неоднократно ездил к патриарху Варфоломею. О чём они говорили, мы не знаем, но я думаю, что говорили не только о церковных делах, но и о государственных».