Сдали нервы: экс-глава СУ СБУ наглотался бандеровщины и признался в любви к СССР

25.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина была важной составляющей частью СССР, миллионы украинцев воевали и гибли за эту страну, а сегодня 25-летние выпускники западных ВУЗов, дорвавшиеся до власти, пытаются стереть эту память из истории народа.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявил бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«День Победы 8-го или 9-го, он же был над фашизмом, а Советская Армия – это, оказывается, плохая армия. А там же воевали и украинцы, там же миллионы украинцев погибли. А Советский Союз – «это плохо», а Украина – это была не последняя часть Советского Союза.

А, вот, кто-то учился в Москве – я учился в Москве, – это плохо. А ваши родители и деды тоже учились, я с молодым сегодня одним спорил, ему 25 лет, он представляет народ Украины в парламенте. За какие заслуги? Что он сделал, что он построил, сколько он деревьев посадил хотя бы возле своего дома? Ни одного!

Понимаете, и он дает оценки, потому что он учился в Оксфорде, в других – ну какая разница, кто где учился? Главное, как ты относишься к стране с самого начала, со своего рождения в ней. А когда ты приехал, сделал кипишь и завтра уехал, то тебя же насквозь видно, дружище. Давайте не учить – все мы оттуда, из СССР», – заявил Вовк.

Примечательно, что ранее Вовк проповедовал совсем другую позицию. Так, еще будучи в должности, он заявлял, что на Украине нет праворадикальных организаций, уверял в необходимости создания фильтрационных учреждений для населения ЛДНР и грозил «украинофобам» убийством.