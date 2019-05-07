«Сдался вам этот «Бессмертный полк»! У нас есть своё!» – тревожные новости из Белоруссии

07.05.2019, Москва, Елена Острякова

Власти крупного белорусского города Витебск не согласовали проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая. Об этом сообщает издание «Белорусские новости».

Сопредседатель общественной организации «Гражданское согласие» Артем Агафонов пояснил «ПолитНавигатору», что речь идет о фактическом запрете «Бессмертного полка».

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Его проводили силами общественности, поскольку власти Белоруссии предпочитают устраивать 9 мая акцию «Беларусь помнит», где вместо Георгиевских лент используется красно-зеленая государственная символика (именно так развивалась и ситуация на Украине, где еще Виктор Янукович под давлением националистов отказался от ношения Георгиевской ленты на 9 мая, предпочтя петлюровскую символику).

«Практически запретили. Есть аналогичное по форме официозное мероприятие «Беларусь помнит», но в силу официозности и непонятной символики его не все уважают. Единственное разрешение на «Бессмертный полк» получено в Минске, причем, разрешили акцию на 500 человек и маршрут метров 200-300. Больше «БП» нигде не пройдет. В Минске явно не обошлось без давления со стороны россиян. Разрешили почти в последний момент», – рассказал Агафонов.

В Кремле отслеживают информацию об отсутствии разрешения на проведение акции «Бессмертный полк» в некоторых городах Белоруссии и Казахстана, заявил накануне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле не спешат делать поспешные заключения, так как не всегда понятно, что конкретно привело к запретам на проведение акции.

Живущая в Витебске общественница Эльвира Мирсалимова рассказывает в Facebook, по какой схеме власти Витебска отказывают в согласовании на проведение шествия «Бессмертный полк».

«Три года подавали заявку именно в такой форме – в форме ходатайства за включение колонны «Бессмертного полка» в колонну «Беларусь помнит», поэтому эти заявки имели юридическую силу, и были удовлетворены. В этом году, поскольку от шествия вообще отказались, такая заявка – понятно – потеряла силу. Это такая ловушка. Нет шествия «Беларусь помнит» – нет и шествия «Бессмертный полк». И даже если бы заявки были бы оформлены правильно, по новым законам, организаторам пришлось бы оплачивать услуги милиции, ГАИ и тд., что, конечно, они бы не смогли потянуть. Отменив шествие «Беларусь помнит», чиновники теперь могут ловко ссылаться на закон о массовых мероприятиях», – поясняет Мирсалимова.

«На днях совершенно случайно (или не случайно?) в гостях у друга встретились с работницей витебского отдела идеологии… Абсолютно убеждённый человек! Украинкой, кстати, оказалась… «Сдался вам этот Бессмертный полк, у нас есть своё, вот и не рыпайтесь!» – твердила она нам в течение всего вечера», – добавила общественница.