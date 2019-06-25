Сдаст ли Фирташ ФБР тайны Газпрома, Могилевича и украинских олигархов?

25.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский газовый бизнесмен Дмитрий Фирташ, в отношении которого сегодня Верховный суд Австрии принял решение об экстрадиции в США, владеет полной информацией о коррупционных связях украинской и российской элиты и может сдать эту информацию ФБР в обмен на собственную свободу, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом пишет российский политический телеграм-канал Незыгарь.

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“Фирташ был одним из ко-спонсоров и партнеров Игоря Коломойского в проекте Зе. Для Фирташа этот проект был шансом купить свободу. Но не получилось. Депортация Фирташа в США- это даже не сигнал, а жест американской администрации. Торга по Украине с местными элитами у Вашингтона не будет”, – говорится в сообщении телеграм-канала.

По данным источников Незыгаря, Фирташ надеялся на возврат на Украину, для чего он вместе с Коломойским выстраивал контакт с Москвой в обход кума Владимира Путина, политического лоббиста Виктора Медведчука.

“Фирташ -владеет полной информацией о коррупционных связях украинской и российской элиты. Партнерами Фирташа были Могилевич, Газпром и люди из силовых структур. Сдаст ли всех Фирташ в обмен на свободу?”, – добавляет телеграм-канал Незыгарь.

Напомним, Фирташ был одним из совладельцев с украинской стороны скандального СП Росукрэнерго, которое в нулевые годы монополизировало поставки российского газа на Украину по коррупционным схемам.