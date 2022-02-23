«Сдавайтесь!» – «Донецкая республика» предлагает солдатам ВСУ сложить оружие и искупить вину на стройках в ДНР

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Новости Украины

Украинская группировка не прекратила обстрелы республик Донбасса даже после признания ЛДНР со стороны России. Причина в том, что Запад по-прежнему требует от Киева втянуть РФ в масштабный военный конфликт. Однако украинские солдаты, не желающие погибать за чужие интересы, еще имеют шанс сложить оружие и искупить свою вину на стройках по восстановлению Донбасса – как это было с гитлеровцами и их бандеровскими прихвостнями во время Великой Отечественной войны.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика».

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«Пока реалии таковы: Вооруженные формирования Украины стреляют по мирным жителям признанных (!) Народных Республик Донбасса, пытаясь втянуть в конфликт Россию. Ведь вне зависимости от происходящих событий военные цели Запада в отношении России не меняются. Причём пушечное мясо западные «партнёры» уже подготовили – это украинцы, которые воюют против ЛДНР. Я об этом много раз говорил. Но воплощение этого кровавого американо-британского плана нужно предотвратить. И сделать это вполне реально: боевики, которые сейчас убивают наших людей, должны сложить оружие и сдаться. По аналогии с бандеровцами, служившими Гитлеру и сдавшимися в плен, представители украинских вооружённых бандформирований также могут поработать на восстановлении Донбасса. Напомню немного исторических фактов. После освобождения Донбасса десятки тысяч пленных бандеровцев работали на восстановлении разрушенных ими донбасских шахт. Отработав повинность, они получили свободу. Мы можем повторить этот исторический опыт: ВФУ будут задействованы в восстановлении жилья, объектов социально-культурной сферы, промпредприятий и Донецкого аэропорта. После выполнения обозначенного объёма работ они будут свободны. А главное, что при таком раскладе они останутся в живых, и не совершат ещё энного количества преступлений, за которые предстанут перед судом Божьим. Повторю, что Россия Донбасс не бросит и защитит. Поэтому сейчас решать «жёлто-голубым» боевикам, их жёнам и матерям, как быть дальше: убивать или попытаться принести пользу», – отмечает Муратов.

Он прогнозирует, что после окончательного распада Украины объединение юго-западных русских земель будет осуществляться под эгидой Донбасса, а затем состоится воссоединение с Большой Россией.

«Что касается будущего Украины. Здесь важно процитировать слова Владимира Путина, адресованные постмайданным властям: «Вы хотите декоммунизации? Нас это тоже вполне устраивает, но не нужно останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», – сказал Владимир Владимирович. На мой взгляд, это – знаменательные слова Путина, наравне с сообщением о признании ЛДНР. И они – сигнал к тому, что на политической карте мира появится новое государство – «незалежная» Украина будет по-настоящему декоммунизирована. Не берусь давать название этому государству, назову его условно новой Украиной. Могу сказать точно, что она будет в составе Большой России. А столица её должна быть не в Киеве, а в Донецке. Потому что Донецк выстрадал, заслужил право быть геройским центром страны, которой с 2014 года коллективный Запад уготовил участь военного полигона. Именно Донецк может стать узлом, связывающим Россию и новую Украину. И президентом этой новой Украины мне видится не кто иной, как лидер из Донбасса – Денис Пушилин», – сказал Муратов.