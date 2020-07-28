Сдавший Крым Турчинов готов искупить кровью свою вину

28.07.2020, Киев, Игорь Петров

Бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов оказался предателем национальных интересов Украины.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот шаг вызвал бурю эмоций, искусственную бурю – искусственную бурю искусственных эмоций. Тут же выступил Турчинов – за пять лет они увидели, что народ одурманен, он верит в то, что они говорят, и они не стесняюсь на черное говорят белое, на белое – черное, для них это уже не играет никакой роли. Задумайтесь! Турчинов говорит: «Порошенко – это тот, кто противостоит агрессии иностранной». Вспомните разговор Порошенко [с Путиным], когда он говорит «жму руку, обнимаю, чмоки-чмоки» и жопкой повилял и все такое.

А еще «кровавый пастор», как в народе его называют (ведь это он принял решение о применении войск на Донбассе будучи исполняющим обязанности президента хотя Конституция ему это запрещала), заявил: «Если Зеленский решит, что наступать нужно на Крым, я буду в первых рядах штурмового батальона».

А где ты был в 2014 году, когда ты этот Крым сдавал? Сдавать можно ведь интересы Украины по-разному – провокациями, взрывами, посылкой туда каких-то молодчиков фашиствующих, приказами ни в коем случае ничего не делать, либо вообще отсутствием приказов. Многие военные говорят о том, что они просто не могли дозвониться – ни военные, ни СБУшники, ни милиционеры. А ведь это все Турчинов.

Вы правда верите, что это случайное совпадение? Так вот, ему тогда стоило в передовом отряде рвануть в Крым, но намного лучше с Печерского холма рассказывать, как жить», – сказал Гольдарб.