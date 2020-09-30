Сдавший российский алюминий США олигарх предрекает победу Байдену

30.09.2020, Москва, Елена Острякова

Передавший часть своих активов США российский олигарх Олег Дерипаска предрекает победу на предстоящих президентских выборах Джо Байдену.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по ночным дебатам, в ноябре в США будет новый президент.

Это, конечно, плохая новость для мировой экономики на следующие 2 кризисных года. Но, будем надеяться, что новый президент США Байден выполнит своё обещание, и США перестанут блокировать усилия мирового сообщества (а этим саботажем сегодня занимаются и Китай, и Индия), направленные на немедленные и значительные сокращения вредных выбросов в атмосферу Земли, включая полный отказ от сжигания угля для производства энергии», – написал Дерипаска.

В 2018 году Дерипаске удалось добиться снятия санкций США со своих ключевых активов — En+, «Русала» и «Евросибэнерго». Для этого бизнесмену пришлось не только резко снизить доли в компаниях и отдать почти полный контроль над ними гражданам США и Великобритании.

Несмотря на это комитет сената США по разведке обвиняет Дерипаску в продвижении интересов России в странах, где у него были экономические интересы, включая Украину. Делал это российский олигарх с помощью экс-советника нынешнего президента США Дональда Трампа Поля Манафорта.