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Сдавшихся в плен ВМСУ-шников поддержали бандеровским кличем под флагом США
Пресс-служба МВД Украины опубликовала ролик с «акцией поддержки» экипажам ВМС Украины, сдавшихся в плен возле Керченского пролива, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Выстроившиеся на плацу в строй в виде катера бойцы украинской Нацгвардии скандируют бандеровское приветствие «Слава Украине – героям слава!» и трижды кричат «Слава!» «отважным украинским морякам».
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Примечательно, что на флагштоках над украинскими МВД-шниками развернуты флаги США, Великобритании и Канады – очевидно, в связи с тем, что представители этих государств продолжают инструктировать украинцев для продолжения карательной операции по подавлению русского восстания в Донбассе.
Аналогичная акция в поддержку ВМСУ-шников украинскими военными была проведена и в Запорожье.
Метки: ВМС Украины
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