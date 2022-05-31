«Сделаем Карачун на пять метров ниже»: нюансы наступления на Славянск

Новости Украины

Наступающие на Славянск освободительные войска учтут опыт боёв лета 2014 года, когда ополчению Донбасса удалось удерживать город почти три месяца, несмотря на многократное преимущество ВСУ.

Об этом говорили участника эфира на телеканале «Звезда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лиман уже полностью под нашим контролем. Противник был выбит с боями и серьёзными потерями для противника. Сейчас бои идут в районе Райгородка – это Славянск, грубо говоря, окраина Славянска. Там, скорее всего, ещё наши займут Николаевку. Это восточный славянский населённый пункт. Славянск в целом как укрепрайон, мы ещё, когда оборонялись, на себе это очень прочувствовали. По поводу Северодонецка и Лисичанска. Между Северодонецком и Лисичанском есть основные три моста. Один мост взорван, второй под нашим контролем, а третий мост не настолько прочный по тоннажности для транспорта, чтобы тяжёлая техника по нему могла пройти. Я думаю, что украинские главари немножко опоздали с решением вывести, и всё-таки Северодонецкая и Лисичанская группировка окажется в окружении», – рассказал участник обороны Славянска, первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «Бои идут в окрестностях Горловки. Идут бои, по сути, по всему фронту. Со стороны Изюма в направлении Славянск-Краматорск есть продвижение. Бойцы с того направления рассказывают и там у нас работают, как говорится «музыканты», на этом направлении. Там всё идёт планомерно», – добавил Безсонов.

Известный российский военкор Дмитрий Стешин, также работавший в Славянске летом 2014го, рассказал о нюансах на данном направлении наступления.

«У Славянска есть доминанта – гора Карачун. Кто владеет этой горой, тот и контролирует театр боевых действий. Но сейчас у нас другие военно-технические средства. И гору Карачун, я думаю, сразу подравняют, метров на пять меньше сделают. И не будет там никого. Славянск – это сложнейшая агломерация, это промзоны, частная застройка, многоэтажных домов там немного.

Славянск сливается с Краматорском, Дружковкой, Константиновкой, Николаевкой – это такая жуткая медуза. Я, катаясь там столько месяцев на машине [в 2014-м], так и не понял конфигурацию Славянска и прилегающих городов. Там есть холмы, есть водные преграды в виде прудов. Славянск стрелковцам удавалось удерживать минимальными силами против 15-тысячной группировки. За счёт ландшафта и грамотно построенной обороны. Насколько я знаю, после ухода стрелковцев оттуда, когда зашли украинские войска, они решили погасить ментальный, идеологический символ сопротивления и восстания на Донбассе. И сделали Славянск таким городом очень значимым для украинской государственности. Там и детей накачивали специальной идеологией. Там создавались военизированные отряды добровольческие. Туда всегда приезжали с западэнщины «герои майдана и АТО». Не знаю, как им это поможет. Мне кажется, после Мариуполя, «второго Мариуполя» не будет. Они не будут так цепляться за города. Они поняли, что в этом не смысла», – уверен Стешин.