Сделаем русский снова великим

Отмечавшийся накануне день рождения Солнца русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина – хороший повод подвести баланс в плане того, как сегодня обстоят дела с «великим и могучим» – не только в традиционном ареале его распространения на 1/6 части суши, но и в мировом масштабе. И тут, нужно признать, дела идут скверно.

За последние 30 с лишним лет наш с вами язык заметно сдал свои позиции, потеряв 90 млн носителей, и сместился с 6-го на 10-е место в мире по распространенности. Если в 1990 году на нем говорило 5,9% населения мира, то сейчас – только 2,8%.

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В абсолютных цифрах количество людей, владеющих русским языком в мире упало с 312 миллионов человек в 1990 году (это максимальный показатель за последние 200 лет) до 222 млн человек к началу 2023 года.

Подобно шагреневой коже сужается ареал распространения русского языка в СНГ. За последние 30 лет на территории бывшего Союза русофонов стало меньше на 51 млн (или на 42%), сократилось число русскоговорящих в странах СНГ.

В Восточной Европе вообще с русским языком произошла форменная катастрофа. Там по сравнению с временами Варшавского договора и СЭВ количество людей, владеющих русским языком, понимающих его и говорящих на нем сократилось на 84%.

Ситуация настолько печальная, что ее заметили даже в Госдуме. Цифры, озвученные тамошними экспертами, несколько другие, чем приведенные выше, но тенденция та же. За последние 30 лет количество говорящих на русском языке в мире уменьшилось с 350 миллионов до 270.

По мнению экспертов, если негативный тренд не переломить, эта тенденция будет усиливаться в ближайшее десятилетие. Из русскоязычной зоны выйдут Украина, Казахстан и Прибалтика. По мере усиления репрессивного и дискриминационного законодательства в соседских лимитрофах будет сокращаться количество русскоязычных школ и изучение русского языка, уменьшаться объем телерадиовещания на русском языке, создаваться искусственные препоны для распространения книг на русском.

По словам вице-спикера ГД Бориса Чернышова, для всего русскоговорящего мира – это глобальный вызов.

Стоит признать очевидное – нынешнее глобальное отступление русского языка – прямое следствие нашего геополитического поражения в Холодной войне, распада единого культурно-государственного и цивилизационного пространства на отдельные самостийные «хутора», тут же попавшие в колониальную зависимость от чужих центров влияния – англосферы, тюркского мира, и так далее.

А мир устроен так, что свято место пусто не бывает. Там, откуда уходим мы, приходят американцы, турки или китайцы. Если раньше центром притяжения для образованной молодежи из национальных республик СССР была Москва, то теперь все поголовно смотрят на Запад.

Сказывается и отсутствие привлекательной глобальной идеи и миссии, которую бы несла народам мира современная Россия. У СССР такая идея была, и русский язык распространялся по планете вместе с советским идейным влиянием – по мере роста соцлагеря. Помните это: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». А сегодня что?

Сегодня Россия во многом замкнулась исключительно на себе и своих национальных задачах. В таких условиях русский язык поневоле теряет свой экспансионистский заряд, становясь вещью для внутреннего потребления. А отрицательная демография и низкая рождаемость только сокращают число носителей «великого и могучего».

Что делать? И как сохранить русский язык в числе крупнейших мировых языков? Одними лишь административными мерами по защите языка тут не обойтись. Тут не обойтись без коренной ломки той сырьевой экономической модели, в которой мы застряли с 90-х и перехода к производству и экспорту знаний, культурного и научного продукта.

Нужен новый цивилизационный проект, достаточно глобальный для того, чтобы быть понятным, принятым и привлекательным во всех уголках земного шара. Россия должна стать, если хотите, ролевой моделью успешной страны, на которую бы хотели равняться и походить другие страны. Чтобы где-нибудь в Азии или Латинской Америке рядовые обыватели равнялись не на американскую, а на русскую мечту – такую, которая была бы близка не только одним лишь русским.

В конце концов, это означает, что, прежде чем что-то предлагать остальному миру, Россия должна излечиться и измениться в положительную сторону сама. С тем, чтобы прилагательные «прогрессивный», «передовой», «модный» и «успешный» ассоциировались повсюду с нами и нашим языком.