«Сделай фото на победу»: Украина открыла продажу билетов в российские города

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На Киевском железнодорожном вокзале появилось табло с расписанием поездов, якобы отправляющихся в Севастополь, Донецк, Луганск, Симферополь и ряд других городов, ставших частью России с 2014 по 2022 год.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает телеграм-канал «Панские путешествия», автор которого побывал на Киевском железнодорожном вокзале и поделившийся своими впечатлениями по этому поводу.

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По его словам, сейчас во время отправления поездов из вокзальных динамиков звучит украиноязычная версия песни «Воины света» группы «Ляпис Трубецкой», чей лидер Сергей Михалок.

«Вообще, это очень необычно, когда на всех вокзальных платформах раздаются слова из этой песни про «Джа растафарай». Как-то сюрреалистично», – отмечается в публикации.

Но это далеко не все новшества, появившиеся на вокзале.

«Что же нового появилось на вокзале? Табло с как бы расписанием поездов, в котором указаны составы, отправляющиеся из Киева в…. Луганск, Севастополь, Симферополь, Лисичанск, Евпаторию, Донецк, Керчь. Перед этим расписанием есть специальное место для селфи, обозначенное на полу кружком (см. фото 1 и 2) с надписью «Сделай фото на победу», – пишет автор.

При этом на вокзале не ограничились одними лишь расписаниями.

«Осенью запустили в продажу билеты на поезда до Донецка, Луганска, Крыма. Купить билет можно прямо сейчас, а воспользоваться им обещают в будущем, когда такие поезда действительно появятся. А деньги, собранные сейчас, идут на благотворительность», – продолжает телеграм-канал.

«По такой же схеме продавали билеты на несуществующий поезд Киев – Херсон, а совсем недавно люди, которые на него купили билеты, таки смогли ими воспользоваться. Этот поезд уже ходит из Киева, но пока «по указанию», без четкого графика. Также стоит добавить, что билеты на поезда до Симферополя и Донецка продают не в кассах ж/д, а на сайте, который реализует билеты на концерты и в театры. То есть, по сути расписание и билеты – это такая масштабная пропагандистская акция. Напрямую к транспорту она отношения не имеет», – резюмирует автор.