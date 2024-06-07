«Сделайте что-нибудь!»: один российский самолёт кошмарит всю украинскую экономику

Вадим Москаленко.  
07.06.2024 21:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Один-единственный взлетающий с аэродрома российский МиГ-31 приводит к оцепенению всей украинской экономики.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый в РФ как преступник политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Один-единственный взлетающий с аэродрома российский МиГ-31 приводит к оцепенению всей украинской экономики. Об этом...

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«Если единственный МиГ-31 вылетает, то он, даже если выстрелит по Киеву, 6 минут летит и скорее всего собьют, эти слава богу что стоят «Пэтриоты». По крайней мере, в Киеве могли бы уже не переводить в состояние коллапса всю экономику. Потому что есть электроэнергия в центре, потом электроэнергия отключается.

И в тот момент, когда люди могли прийти и что-то купить, что им нужно, электроэнергия была, но была тревога. Людей не впустили, закрылось это все. Потом электроэнергия отключается, тревога сошла на нет через 20 минут», – возмущался Романенко.

«Ну, как-то уже давайте приспосабливаться к условиям войны. Зачем вы нам пишете эти конченные матрицы реформ, какие нах*р реформы, вы просто провалили все, что только можно было провалить, долб*ы. Но вы не можете решить один принципиальный вопрос, связанный просто с приоритетами относительно этих воздушных тревог. Понятно, что если 10 бомбардировщиков летит, то всем надо сидеть в убежищах, и не высовываться.

Но когда один самолет вылетает каждые полчаса, и просто дрочит всю страну, а вы ввели такие нормы, которые не позволяют нормальному бизнесу работать. Потому что наше правительство, сука, не может взять ответственность», – добавил он.

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