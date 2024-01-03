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Украина, обвиняющая Советский Союз в неэффективности и во всем плохом, не может уже два года создать дальнобойную ракету, летящую на тысячу километров.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что вы собираетесь делать с сохранением наших научных школ, хотелось бы узнать? Страна, в которой «Южмаш», куда Маск хотел 50 миллиардов инвестировать, потому что он понимает, что при всех его достижениях, он нескоро выберется на тот уровень, который до сих пор сохраняет «Южмаш». Но у него не получилось – это еще одна история для расследования», – скзаал экс-советник ОП.

«Так вот, она не может сделать ракеты, несчастные, летящие на 1000 километров, уже два года в военное время. И эти люди потом рассказывают нам, какой был плохой и неэффективный «совок». Вы сделайте хоть что-нибудь похожее на «совок» в области ВПК и потом поговорим об эффективности, патриотизме и обо всем остальном. Понимаете, да? Потому что когда «совку» надо было сделать ракету на 1000 километров, он вызывал и говорил: «Ребята, через полгода – ракету на полторы тысячи километров». Через полгода ракета летела на три», – заявил Арестович.