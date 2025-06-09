Сделайте нам, как в Румынии! Режим Санду шантажом требует от Запада вмешательства в молдавские выборы

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Тема российского военного присутствия в Приднестровье не сходит с повестки дня в Молдове. Много шума наделало заявление премьер-министра РМ Дорина Речана о том, что Россия якобы планирует увеличить свой контингент в Приднестровье до 10 тысяч солдат. Сейчас здесь около 1500 российских военнослужащих – это в основном местные жители с гражданством РФ, служащие по контракту.

Заявление Речана связано с предстоящими парламентскими выборами, а главный его адресат – на Западе, считает молдавский публицист Сергей Ткач.

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«Появилось заявление в издании Financial Times. Это «елей», который льется в уши западных партнеров. Им говорят: Россия хочет вмешаться в выборы, поставить своих людей. Делается это с целью усиления военного присутствия в приднестровском регионе. Чтобы предотвратить такой ход событий, нужно оказать финансовую, организационную помощь правящей партии на выборах, подключить спецслужбы, чтобы молдавская диаспора проголосовала как надо. Фактически премьер Речан озвучил предложение западным партнерам еще больше вовлечься в молдавские выборы. Это зерно падает в благодатную почву, в среду, где все озабочены подготовкой к войне с Россией. Эта цель публично озвучивается, и Речан обращает внимание на регион, где нужно предпринять подготовительные действия в военной сфере. Он прямо говорит: «Вы можете себе представить, какое влияние и давление оказали бы 10 000 солдат на юго-западе Украины, а также вблизи Румынии, которая является государством-членом НАТО!». Наверняка на Западе существуют свои разработки по ситуации в нашем регионе, и Речан намекает на необходимость апгрейда этих планов. А возможно, и на проведение специальной операции в случае поражения PAS. Ведь 10 000 российских военных могут «позавтракать в Тирасполе, отобедать в Кишиневе, а поужинать в Бухаресте». В реальности все это чушь – Россия не собирается вводить войска в Бухарест, если с НАТО и будет война, то другого типа», – сказал эксперт «ПолитНавигатору».

Сергей Ткач отмечает, что у заявления есть и внутренняя цель:

«Подогреть эмоции сторонников PAS, которые, просыпаясь утром, первым делом смотрят в окно: «нет ли на улицах русских танков?».

В действительности – опасаться жителям региона «следует появления военных НАТО или провокаций наподобие атак на авиабазы в глубине России на часть ядерной триады этой страны, так как в Приднестровье есть объект, который может стать мишенью такой атаки», говорит эксперт.

Сергей Ткач добавил, что раз традиционные истории о вмешательстве России в выборы уже приправляют военными страшилками, значит PAS боится поражения в парламентской кампании.

«Этот страх не шуточный, а экзистенциальный. А у страха, как известно, глаза велики. Эти глаза увидели 10 000 российских военных», – заключил публицист.

Между тем в регионе продолжает успешно действовать миротворческая операция под эгидой России, хотя периодически и звучат призывы о выводе миротворцев. Политолог Андрей Сафонов считает, что прекращению работы миротворческого формата никакая истерика кишиневских властей не помешает.

«Ни Россия, ни Приднестровье своих миротворцев из мест их дислокации не уберут. Если даже Кишинев выйдет из мирного соглашения от 21 июля 1992 года, две страны – РФ и ПМР – дадут команду своим солдатам продолжать службу. Плюс в Приднестровье есть Оперативная группа российских войск, созданная на базе бывшей 14-й армии. Опасность в другом: если против миротворцев будут готовиться целенаправленные провокации. Но если кто это и задумает, то примет неизбежную ответку», – заявил он «ПолитНавигатору».

Он отметил, что Объединенная контрольная комиссия, управляющая миротворческой операцией, сохранила возможность работать даже в самых сложных условиях и может быть примером для диалога на других переговорных площадках.