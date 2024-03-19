«Сделайте нас российскими за ночь» – в Москве поделились уникальным опытом интеграции в новых регионах

Максим Столяров.  
19.03.2024 16:12
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Опыт интеграции в российское экономическое пространство Крыма и ЛДНР помог перевести предприятия Запорожской и Херсонской области в законодательное поле РФ.

Об этом в ходе Круглого стола Совета Федерации по экономической политике заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Опыт интеграции в российское экономическое пространство Крыма и ЛДНР помог перевести предприятия Запорожской и...

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«Что в проекте новых регионов для нас было особенным. Мы пришли туда два года назад, и для нас было главным подготовка к тому, что будет переход, заполнение вакуума власти.

Нам в короткие сроки нужно было восстановить государственное регулирование. И если в Донецке и Луганске всё это было, то в Херсоне и Запорожье мы, по сути, создавали заново все эти системы налогообложения и регистрации.

И этот переход состоялся. Конечно, мы здесь использовали крымский опыт, но при этом были совершенно другие условия – и по скорости, и по ситуации.

Главная задача, которую нам ставил бизнес – «Сделайте так, чтобы мы побыстрее стали российскими предприятиями». В Крыму мы достаточно долго переходили и на Налоговый кодекс», – сказал Чекмышев.

«А здесь за счёт накопленного опыта был уникальный правовой режим, который стоил на нашей стороне огромных технических и правовых усилий.

Было уникальное правовое решение, когда бесшовно тридцать одна тысяча предприятий просто в одну ночь перешли, и стали российскими юридическими лицами. И этого никто не заметил.

Здесь было две других трудности – не лишить никого бизнеса, но с другой стороны не допустить злоупотребления. Потому что враги никуда не делись, они мешали вести государственную регистрацию», – резюмировал чиновник.

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