Сделал дело – скачи смело: Новые «шедевры» Минстеця

01.01.2019, Киев, Александр Ростовцев

Всем, наверное, знаком едкий мемасик «девушка может покинуть село, но село не может покинуть девушку», клеймящий «понаехов» с периферии в столицы, упорно не расстающихся с быдляцкими манерами.

Похоже, на шестом году «евроинтеграции» коллективный Геббельс в лице Министерства информационной политики Украины (или Минстець) начали о чём-то догадываться. Например, почему Неньку до сих пор, несмотря на титанические усилия и жертвы, не пущают в европы. Болгар с румынами пущают, а представителей древней шумерской цивилизации, вставшей на пути московитских орд, по-прежнему держат в чёрном теле в прихожей.

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Прозрению предшествовали болезненный самоанализ и утешительные теории. Перво-наперво, Украину с древних времён в Европу не пускала Москва. Даже когда Москвы не существовало даже в виде лесной деревеньки. Это были длинные руки Кремля, протянувшие свою мёртвую хватку через века и тысячелетия. «Дотянулся проклятый Сталин».

Затем, евроцентричные ревнители «национальной чистоты», обожающие переделывать других людей и изучать в микроскоп чужие эритроциты, выяснили, что генофонд украинской нации безнадёжно испорчен тремястами годами жития вместе с Россией, а также семью десятками лет пребывания в СССР.

Поэтому украинцев для их же пользы необходимо под завывания о «голодоморе» побольше выморить, зато потом спасибо скажут. А, чтобы закрепить европейский экспириенс, было бы неплохо попасть под протекторат какой-нибудь авторитетной и, желательно, богатой западной державы. Например, США или Германии. Недоевропеизировали украинцев в своё время – вот пусть теперь возятся, утирают носы и несут бремя белого человека.

Теперь культурные метания украинских пропагандистов привели их к пониманию мыслей, озвученных «адекватниками» 5 и 14 лет назад, когда гиперактивные громадяне затевали грандиозные скачки на Майдане, чтобы одним гигантским прыжком угодить в Евросоюз.

«Адекватники» поучали: если каждый украинцец начнёт с себя – начнёт быть вежливым с окружающими, прекратит воровать, жлобствовать, давать и брать взятки, соблюдать законы и чистоту, благоустраивать пространство хотя бы вокруг себя, перестанет элементарно гадить в подъездах и подворотнях, то однажды он проснётся в Европе. А скачки, вонь полыхающих мусорных куч и жёлтый снег Майдана – это верное попадание в Скакуа – Новую Гвинею.

Гиперактивные громадяне в свою очередь не собирались внимать голосу разума. Соблюдать какие-то правила, быть вежливыми – это всё сложно, скучно, и вообще, они другие и готовы вести себя прилично, попади они сразу в Европу. Должны быть какие-то более простые и быстрые способы. И вообще, Европа внутри Украины была им не так интересна, как Украина в составе Европы в любом качестве. Даже в роли поломойки или наложницы. Можно даже совместить обе две эти функции.

И вот, в Минстеце пришли к выводу: все простые способы перепробованы, остаётся ранее недооцененный вариант – изгнать село из девушки. Вдруг поможет?

С этой целью, прямо под Новый Год, в Минстеце прошла презентация под девизом «Европа начинается с тебя». Способом воздействия на массы выбраны три социальных видеоролика, размещённых в YouTube, рассказывающие громадянам о Европе и её непреходящих ценностях.

Европейский товар лицом представляла неизменная бла-бла-ханум и «смотрящая» от Чубарова – Джемилева в Минстеце Эмине Джапарова.

По словам Джапаровой, ролики «бытовым языком» расскажут громадянам, что «можно путешествовать по Европе, работать и учиться, разделять её ценности, но Украина Европейская начинается с каждого из нас, причём в абсолютно бытовых вещах – как мы заботимся об окружающей среде, убираем за собой, паркуемся, ведём себя на дороге, и тыды».

Продвигать европейские ценности в ширнармассы Минстець пригласил популярных украинских исполнителей: группу электронной музыки MOZGI, попсятину из «Время и стекло», а также экзотическую украинскую певицу боливийского происхождения Мишель Андраде.

В первом ролике группа MOZGI коллективно учила украинцев убирать за собой мусор после пикника с шашлыками на природе.

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Во втором – девушка Мишель поднимала с парковки пустые стаканы из-под кофе, выброшенные обладателем пафосного европейского «болида».

Но всех их заткнул за пояс третий ролик, в котором Время со Стеклом подбирали какашки с газона за собачкой Розмарин, которую вывела прогуляться хорошенькая любительница Европы.

Уж не знаю, на какую аудиторию рассчитан весь этот балаган, но только есть подозрение, что людям вежливым и аккуратным эта поучительная хрень не нужна, а для мотивации селюков прописных истин в формате видеоролика будет маловато.

Кстати, о собачьих какашках. Помнится, точно такими же социальными видеороликами Европу приближали в Прибалтике. Судя по результатам, если Прибалтика и Европа, то самый её глухой и замшелый угол. Дальний хутор.

Кроме того, Джапарова на презентации повела себя не очень-то и по-европейски, утаив от присутствующих – во что обошлись налогоплательщикам все эти поучительные видеопособия для олигофренов. Прозрачность не соблюдена!

В скобках замечу, что появившийся в феврале 2014 года в YouTube самопальный ролик, призывавший бегущей светодиодной строкой жителей Европейской Коломыи «нэ писяты и нэ какаты в подйиздах» мотивировал куда круче, пробивая на демонический смех неподготовленного человека.

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В общем, запущенная болезнь свидомых политручков не поддаётся лечению. Вместо того, чтобы начать с себя и стать образцом для подражания, они намерены исправлять негодный народишко тупейшими видеороликами, предлагая ему простенькие рецепты для улучшения кармы, обещающие в скором времени попадание в Европу. «Надо лучше стараться!».

Вместо системных и повседневных усилий всего общества людям предлагается стать европейцами просто подменяя собой дворников. Великолепный образчик квадратно-гнездового бюрократического мышления!

И уж совсем непонятно, как надо изловчиться, чтобы европеизировать начальство. Того же Порошенко, да и всю вертикаль власти. А то население приловчится убирать погадки за собаками, а начальство так и продожит дальше воровать, гадить в стране, где живут, и быть образцовыми сельскими хряками. Недоработочка!