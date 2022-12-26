«Сделал наступление ВСУ невозможным»: британская газета оценила Суровикина

26.12.2022  13:52 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Новый командующий СВО Сергей Суровикин сумел стабилизировать ситуацию на фронте

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет авторитетная в деловом мире британская газета Financial Times.

Новый командующий СВО Сергей Суровикин сумел стабилизировать ситуацию на фронте Об этом, передает корреспондент...

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В публикации отмечается, что Суровикин усилил фронт мобилизованными, провел «успешное отступление» из Херсона и укрепил оборонительные сооружения.

«Эти сильные оборонительные позиции уменьшают шансы на успех украинского зимнего контрнаступления, которое перережет сухопутный мост, проходящий вдоль побережья Азовского моря и соединяющий Россию с Крымом, хотя прорыв все еще рассматривается западными военными аналитиками как возможный», – пишет издание.

Газета приводит слова неназванного западного советника по вопросам обороны, который уверяет, что боевой дух ВСУ выше, чем у русских.

При этом он признает, что украинские военные несут высоким потери, а некоторые подразделения «страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов».

В свою очередь бывший генерал британской армии Бен Барри, сказал FT, что российские танки, беспилотники и большое количество людей «ничего не стоят, если разведка, руководство – неадекватные».

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