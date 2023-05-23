Сделали для галочки: В Керчи на мемориале героям СВО обнаружили сразу две ошибки

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Городские власти Керчи вновь «сели в лужу», выполняя разнарядки по патриотическим акциям. В именах героев СВО на гранитных табличках, установленных на аллее в центре города, горожане обнаружили две ошибки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ноябре прошлого года в честь погибших в СВО в Керчи высадили деревья Международного сада мира и Памяти защитников отечества «Благодатное кольцо». Местом акции определили сквер «Аленка» возле древнейшего в России каменного православного храма Иоанна Предтечи. Мероприятие проходило с почетным караулом юнармейцев, которые держали фотографии погибших в СВО керчан, командиров-защитников Донбасса, общественных активистов.

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Одними деревьями аллея памяти не ограничилась. В апреле на ней появились гранитные таблички с именами героев, правда, как выяснилось, написанными с ошибками. Так, в фамилии легендарного героя Донбасса «Гиви» Михаила Сергеевича Толстых переставили местами третью и четвертую буквы, а Дарье Дугиной приписали отчество Алексеевна вместо Александровна.

«Хочется задать вопрос: «Как можно допустить столько ошибок?». Ведь в подготовке дизайна, изготовлении, монтаже, принятии работы, а также в открытии сквера принимало участие много специалистов и чиновников», – пишет телеграм-канал «МыКЕРЧЬ.РФ».

Керчане таким отношением к памяти героев возмущены. Тем более, что «Сад памяти» заявлен как «Бессмертный полк» для погибших за освобождение Донбасса и во время проведения СВО. Также горожане задаются вопросом – почему на аллее нет фамилий погибших керчан? Не умаляя достоинства и героического подвига увековеченных ополченцев и активистов, в первую очередь в городе-герое хотят видеть высеченные в граните имена своих земляков.

Отметим, что действия керченских чиновников не в первый раз приводят к скандалу. В январе 2020 года в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады председатель Керченского горсовета и ее заместитель пришли поздравить местную жительницу. Но в спешке не стали снимать верхнюю одежду – роскошные шубы, и на фотографиях слишком контрастировали со скромностью быта пенсионерки. Вдобавок, они принесли блокаднице «символический хлеб», что выглядело кощунственно.

Прошлым летом Керченская администрация опубликовала личные данные беженцев с Украины и Донбасса, которых город-герой принимал во временных пунктах размещения в рамках обеспечения контракта по размещению беженцев. Сведения попали в общий доступ (а, значит, и в руки спецслужб Украины), что, впрочем, отнюдь не смутило ответственных лиц – они сослались на согласие переселенцев на обработку персональных данных. Однако в руководстве Крыма посчитали иначе и назначили служебную проверку.

Добавим, что проблема с достоверностью изготовленных по заказу памятных табличек возникла не только в Керчи. В Симферополе подрядчик мемориальных табличек на домах, посвященных знаменитым горожанам и проектировщикам-архитекторам, допустил множество ошибок в фамилиях, инициалах, званиях упомянутых исторических персон.