«Сделали Трампа виноватым»: Луценко объяснил феномен поддержки Зеленского
Хамству Владимира Зеленского в Белом доме аплодировали те же самые люди, которые сейчас, после публичной порки, восхваляют явный прогиб перед американцами с согласием Киева на 30-дневное перемирие.
Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский продолжает сериал. Дебош в Вашингтоне – рост рейтинга, хотя абсолютно катастрофические последствия! Послушное подписание «правильного» соглашения в Джидде – аплодисменты, правильно сделал. Причём, это говорят те же самые люди, которые аплодировали срыву такого же соглашения, которое должно было быть подписано ещё в Вашингтоне»,– заметил Луценко.
Он попытался объяснить такую неустойчивую позицию украинцев.
«Рост рейтингов поддержки такой антиамериканской риторики президента [голосования в облсоветах, в сельсоветах] – это не надо преуменьшать. В украинском народе проснулось желание поддержать президента, потому что кто-то виноват, только не мы. Ну, это же наша классическая испокон веков черта. Какие бы угрозы ни появлялись – виноват кто-то другой», – сказал бывший генпрокурор.
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