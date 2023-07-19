«Сделан огромный скачок» – в Думе рассказали о производстве и применении средств РЭБ

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Во время атаки украинских дронов на Крым российская армия продемонстрировала хорошую работу средств ПВО и РЭБ.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Массовые атаки на Крым бывали и до этого, но стоит отметить, что 19 беспилотников – это очень много. И здесь мне кажется, цель преследовали такую – чтобы был теракт на Крымском мосту, и хотели ещё нанести ущерб с воздуха. Я отметил очень хорошую работу наших систем ПВО и средств РЭБ. Вообще, стоит отметить, что это первый конфликт, в котором так активно применяются средства радиоэлектронной борьбы и подавления. И впервые так массово применяются беспилотники. Между прочим, когда мы смотрим аналитику по количеству сбитых и посаженных беспилотников, оказывается, что 15-30% приходится на средства РЭБ. То есть, это впервые они стали так активно применяться, и будут всё больше и больше применяться», – сказал Спиридонов.

Он похвалился, что российский ВПК увеличил выпуск средств РЭБ в двадцать раз.

«На сегодняшний день активно развивается промышленность в этом направлении. Количество выпускаемой техники РЭБ увеличилось практически в двадцать раз, это огромный скачок», – добавил депутат.