Сделан первый шаг для возвращения Черновцов в состав Румынии

12.08.2022  16:01 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Западная Украина, Румыния


В Черновцах на Западной Украине по инициативе местной власти снесли памятники советским воинам-освободителям. Речь идет о монументе на площади Соборной и на территории Центрального парка Культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Черновцах на Западной Украине по инициативе местной власти снесли памятники советским воинам-освободителям. Речь...

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Мэр Черновцов Роман Кличук в своем блоге приурочил сносы ко Дню молодежи, который отмечается сегодня на Украине.

«Поздравляю с Днем молодежи. У нас она удивительная и прогрессивная, потому должны ей создать все условия для достойной жизни, хорошего образования и трудоустройства. Но сейчас идет война, идет борьба за будущее молодых украинцев, чтобы они жили в богатом и современном государстве, где не будет совка и кацапской алкогольно-ватной культуры. Очищаемся понемногу на местном уровне», – написал чиновник.

Отметим, что сегодня Черновицкая область остается единственной на Украине, которой пока удалось избежать ударов российской армии с начала спецоперации.

Вопрос теперь в том, пойдут ли власти до конца в «декоммунизации» города, отметил главный редактор портала ЗУНР Олег Хавич, уроженец Черновцов.

«Монумент советскому воину-освободителю был частью обелиска, установленного в центре Черновцов сразу после окончания Великой Отечественной войны. Его изготовили советские скульпторы, а вот сам обелиск был создан по румынскому проекту и из румынских материалов – по плану властей Румынии он должен был знаменовать «возвращение Черновцов» – то есть оккупацию города румынско-немецкими войсками в июле 1941-го.

Поскольку все упоминания о героической Советской Армии с обелиска сбиты, я не удивлюсь, если там появится надпись о «румынских освободителях» от преступной коммунистической власти», – сказал Хавич в комментарии «ПолитНавигатору».

Он также напомнил, что Черновцы и вся Северная Буковина попали в состав УССР благодаря пакту Молотова-Риббентропа, осуждённому Верховной радой Украины.

«Киевские власти должны проявить последовательность: раз этот пакт плохой, значит, нужно вернуть границы к тому состоянию, какое было до подписания пакта. С другой стороны, это может произойти и без участия Киева», – отметил журналист.

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