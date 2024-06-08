«Сделают Украину зависимой»: во Львове хотят собрать «энергетический Рамштайн»

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Фактически управлять Украиной будет тот, кто восстановит её энергетику. Об этом в эфире канала «Первый западный» заявил энергетический эксперт Анатолий Акимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На сегодня ситуация с энергетикой чрезвычайно напряжённая. Я бы сказал, это второй вызов, после военного, перед которым стоит наша страна. Дело в том, что энергетика – это основа всей экономики. Не будет энергетики – не будет экономики и политической независимости страны. Ситуация очень сложная. Тот, кто даст энергетику, сделает Украину зависимой. Энергетическая независимость – это основа политической независимости Украины», – сказал эксперт.

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«Нужно собрать энергетический Рамштайн. Собрать всех, показать, как мы пострадали в этой войне. Если они хотят иметь цивилизованную, экономически развитую страну, богатую – нам нужно помочь с развитием энергетики», – добавил Акимов.