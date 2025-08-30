Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сигнал Западу, саботирующему предложения России по урегулированию конфликта вокруг Украины, озвучил сегодня начальник Генштаба Валерий Герасимов.

По его словам, российская армия перехватила инициативу на всех направлениях и продолжает наступление, причем, не только на территории регионов, включенных в Конституцию РФ, но и в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. В последней под контролем ВС РФ уже 7 населенных пунктов.

«Выполнение задач СВО будет продолжено ведением наступательных действий», – анонсировал генерал.

Военкор Александр Сладков поясняет:

«Вот так. Переговоры идут, но и войска идут вперёд. Запад так ничего и не понял. Нам нужна Победа, ее суть в выполнении целей СВО. Чтоб внуки не воевали».

Актриса Яна Поплавская считает, что выступление Герасимова – это еще и сигнал российским сторонникам замирения с Бандерштадтом и Западом.

«Ответ тем, кто решил, что скоро все договорятся, и всё снова будет «на мази»… Всем тем, кто решил вернуть предателей, осудивших страну за СВО. Наверное, очень неприятно сейчас тем, кого корёжило от того, как объединилась страна после начала Спецоперации, кто надеялся, что этот порыв угаснет».

Издание Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне пишет, что намечавшаяся после саммита на Аляске сделка, похоже, сорвана. Якобы, Дональд Трамп увидел, что позиции России и Украины слишком далеки от компромисса, встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским маловероятна, – вместо этого Москва наносит ракетные удары, а Киев бьет дронами по российским НПЗ.

«Пусть они поборются какое-то время, а там посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует издание чиновника в Белом доме.

При этом, «нейтральные» американцы призвали ЕС ввести синхронно с Вашингтоном санкции против Индии и Китая за покупку российских энергоносителей.