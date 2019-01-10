Сделка по «отжиму» активов Дерипаски повисла на волоске

10.01.2019

Личным составом Несокрушимой и Легендарной Советской Армии было выработано неписанное правило, как ответ на дуболомные распоряжения некоторых командиров, гласившее: «погоди выполнять приказ – щас отменят».

Как показывает многолетняя практика, это правило оказалось живучим, универсальным и даже интернациональным.

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После победы демократов на парламентских выборах США семь новых председателей комитетов Палаты представителей потребовали от главы Минфина отложить снятие санкций с компаний российского олигарха Олега Дерипаски для пересмотра условий сделки.

5 января лидер демократов в Сенате Чак Шумер внёс в Конгресс США проект документа, способного заблокировать недавнее распоряжение Минфина США, принятое по инициативе администрации Трампа, исключить En+, «Русал» и «Евросибэнерго» из «черного списка», запрещающего любые транзакции и де-факто выгоняющее на мороз компании Дерипаски с глобального рынка.

Чак Шумер.

Резолюция о приостановке снятия санкций подготовлена в рамках закона «О противодействии врагам Америки» (CAASTA), принятого летом 2018 года: он позволяет Конгрессу в течение 30 дней блокировать любые решения администрации, снижающие санкционное давление на Россию.

«Соглашение с Дерипаской, попавшим в SND-лист «за участие в злонамеренных действиях России», требует объяснений», – заявил интернет изданию The Daily Beast член комитета по разведке палаты представителей Конгресса Джим Хаймс. По его словам, дальнейшие шаги будут обсуждаться на уровне комитетов конгресса.

«Люди из Минфина должны объяснить сделку на Капитолийском холме. Нам нужно больше информации как можно быстрее», – заявил Хаймс.

Как стало известно, в ближайшее время глава Минфина Стивен Мнучин встретится с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить вопрос о снятии санкций с компаний Дерипаски.

Наблюдатели поясняют, что обеим палатам американских законодателей понадобится простое большинство, чтобы документ оказался на столе президента. Трамп может наложить вето, но демократическое большинство среди сенаторов и конгрессменов легко может набрать необходимое число голосов для его преодоления.

Напомним, олигарх Дерипаска, миллиардер, некогда самый богатый человек в России, потерял из-за санкций две трети состояния (ориентировочно, $6 млрд), обязался снизить свою долю в En+ с 70% до менее 45% без какой-либо компенсации.

Однако голосовать он сможет только 35% пакетом акций. В совете директоров из 12 человек только четверо будут его представителями, а половину совета составят граждане США и Великобритании.

Олег Дерипаска.

И даже передав США контроль над украденной у России алюминиевой империей, сам Дерипаска останется в «черном списке» Минфина, а его собственность по-прежнему будет заблокирована. Единственный светлый момент: сделка позволит «Русалу» возобновить продажи алюминия на мировом рынке и избежать дефолта по внешнему долгу.

Почему американская сторона, практически «отжавшая» рейдерским наскоком алюминиевую отрасль России, вдруг пошла на попятную?

Ответ, скорее всего, будет комплексным.

Новоявленным сенаторам и конгрессменам из демократов могли сильно не понравиться условия сделки, по которым в лапах Дерипаски и его окружения остаётся солидный кусок активов. Кого-то из американских «ястребов» могла возмутить одна лишь мысль, что 25% акций, на которые Дерипаска снизит своё участие в En+, перейдут под контроль ВТБ.

Наблюдатели отмечают также, что от сделки Дерипаски с Минфином выиграют владельцы евробондов UC Rusal и его миноритарные акционеры. Поправит свои скорбные дела находящийся под санкциями олигарх Вексельберг и его партнёр Блаватник.

Даже под санкциями, Вексельберг может претендовать на дивиденды UC Rusal (26,5% акций алюминиевой компании принадлежит Sual Partners, в которой структурам Вексельберга принадлежит 35,8%, Блаватника – 30,5%).

Свою, пусть и небольшую, долю акций En+ получит благотворительный фонд Дерипаски «Вольное дело». Вы будете удивлены, но это казачий хор, что выступал недавно на свадьбе министра иностранных дел Австрии.

Наконец, по данным Bloomberg, свою долю в En+ смогут продать бывшая жена Дерипаски Полина и её одиозный папаша Валентин Юмашев, женатый вторым браком на дочери Ельцина, давно и открыто лоббирующий интересы российского олигархата с праволиберальной пятой колонной.

На продаже своей доли акций российской алюминиевой промышленности Полина Дерипаска и Юмашев смогут наварить жирнющий кусок в $230 млн.

Валентин Юмашев, его жена Татьяна и дочь Полина.

Позволить себе столь щедрый распил империи Дерипаски в пользу туземных деляг американцы просто не в состоянии. Уж лучше и дальше держать эти активы под санкциями и выбивать из офоршмаченного олигарха всё более и более выгодные для себя условия сделки.

К процессу продления санкций для «Русал» наверняка подключилось и американское алюминиевое лобби. Как известно, после внесения Дерипаски и принадлежащих ему активов в санкционный список «врагов Америки», акции «Русала» резко упали, а сама компания полностью лишилась контрактов на 2019 год. Большинство действовавших контрактов истекли в конце сентября прошлого года. В настоящий момент работа «Русал» парализована, поскольку Дерипаска жёстко ориентировал компанию на глобальный рынок.

Как известно, за две недели после объявления санкций против «Русал» мировые цены на алюминий взлетели на 20%. После объявления Минфином США подробностей о сделке с Дерипаской, акции «Русал» на 20-25% подросли в цене, но тут же опустились цены на алюминий. Новый законопроект демократов вновь понизил котировки «Русал», повысив цены на крылатый металл.

Из чего следует, что влиятельному алюминиевому лобби Америки выгодно и дальше прессовать «Русал», поддерживая высокие цены на металл. Выгодно это и американским «ястребам», поскольку «Русал» – это рабочие места для россиян, а не для американцев. Усиление безработицы в России вполне соответствует планам США на продолжение дестабилизации российского общества по схеме «холодильник против телевизора».

Заявления кремлёвского пресс-секретаря Пескова не дают оснований для оптимизма, что российская власть намерена предпринять решительные шаги и восстановить контроль над украденной у страны алюминиевой отраслью. В пресс-релизах прослеживаются общие фразы о «недружественных проявлениях Вашингтона в отношении России».

Тем временем американцы продемонстрировали все возможные сценарии, угрожающие производству русского алюминия: либо распродажа активов под контролем США и Великобритании, либо медленное удушение в санкционной петле, дефолт по внешнему долгу и всё равно дерибан, но на ещё более худших условиях. Судя по всему, второй вариант для Анаконды наиболее предпочтителен.