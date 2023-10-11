Сделка по продаже Республиканского стадиона посольству США в Молдове близка к срыву

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Агентство публичной собственности (АПС) Молдовы отказывается от дальнейшего проведения тендеров по определению компании для оценки земли Республиканского стадиона, которая будет продана Соединенным Штатам, сообщает телеканал TV8.

Дело в том, что последняя попытка, пятая, провалилась, и на конкурс не зарегистрировался ни один оценщик. АПС теперь намерено провести прямые переговоры с экономическими агентами.

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На последнем аукционе предложенная цена превысила 400 тысяч леев, но ни одна компания не изъявила желания участвовать.

По словам директора Агентства публичной собственности Романа Кожухаря, на данный момент учреждение определило три оценочные компании, которые будут приглашены за стол переговоров.

«Мы на стадии подготовки прямых переговоров. Законодательные положения уже позволяют их нам, если ни один участник не записался на несколько закупочных процедур. Максимальная сумма, которую агентство может заплатить, 400 тысяч, включая НДС. Переговоры будут вестись всей рабочей группой, мы постараемся вести переговоры только для того, чтобы снизить цену, если найдем оценщиков» – заявил Кожухарь.

Несколько недель назад Агентство публичной собственности начало работы по уборке на республиканском стадионе, площадь которого составляет пять гектаров.

На этом стадионе проводились матчи чемпионата СССР по футболу, Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, отборочные игры чемпионатов Европы и мира. На этом стадионе первый официальный матч в своей карьере сыграл будущий олимпийский чемпион и победитель Лиги чемпионов Игорь Добровольский, а легендарный Дэвид Бекхэм здесь дебютировал в составе сборной Англии.

В нулевые годы коммунистическое правительство Молдовы снесло трибуны стадиона, намереваясь построить здесь новую арену по стандартам УЕФА, однако после прихода к власти «альянсов за евроинтеграцию» от этого проекта отказались. За годы эта территория в самом центре Кишинева заросла деревьями и кустарниками, место стало приютом для бомжей и бездомных собак.

Посольство США подсуетилось и вышло с инициативой покупки этой территории под строительство нового посольского комплекса. Решение об этом было принято в 2018 году правительством под контролем беглого олигарха Влада Плахотнюка. Вся оппозиция, включая членов команды Санду, критиковала эту сделку как коррупционную.

По достоверным сведениям, посол США Дерек Хоган в 2019 году выдвинул сохранение этой сделки в качестве условия его поддержки «антиолигархической революции» ПСРМ и блока АКУМ во главе с Санду, в результате чего Плахотнюк был изгнан из Молдовы.

В конце 2020 года депутаты парламента от Партии социалистов и партии «Шор» совместным голосованием отменили эту сделку. Однако Конституционный суд, подконтрольный Санду, признал этот закон неконституционным и восстановил законность сделки.

В прошлом году правительство Натальи Гаврилицы подписало меморандум, согласно которому оно обязалось продать землю правительству США.

Посольство США в Кишиневе ранее заявляло, что готово инвестировать в строительство новой штаб-квартиры, а также в развитие зоны отдыха с общественным доступом. Общая стоимость проекта составляет 250 миллионов долларов.

Против продажи территории Республиканского стадиона посольству США продолжают выступать оппозиционные силы, считающие этот проект национальным достоянием Молдовы.