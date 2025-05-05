Сделка с американцами не заработает и через 10 лет – Климкин

Нет шансов, что ресурсная сделка Украины и США заработает в каком-то обозримом будущем.

Об этом в эфире видеоблога «Лига» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта сделка, я уже не знаю, как она называется, об ископаемых, не об ископаемых, о ресурсах, не о ресурсах. Экономическое сотрудничество. Ну, я шучу, конечно, у нее есть название, у нее есть текст… опять же, не читайте эту сделку. Это неправильно, я понимаю, что это даже не политкорректно, эта сделка действительно важна. Но имплементация этого соглашения не очень будет зависеть от текста.

Очевидно, что наши команды зачистили определенные вещи, которые совсем бросались в глаза, но это не совсем повлияет на реализацию этого соглашения. Это не будет ни завтра, ни послезавтра. Это не будет, когда американцы там приедут, как кто-то у нас считает, – я был на Житомирщине, – завтра на экскаваторах и начнут там копать наши ископаемые. На самом деле, все это даже через 5 лет не начнет работать. И, если честно, даже через 10 очень сложно», – заявил Климкин.