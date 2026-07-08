Сделка с Западом по Олимпиаде: Предательство или «юридическая хитрость»?
Минспорта накануне отрапортовало, что Международный Олимпийский комитет отменяет запрет на проведение соревнований в РФ и восстанавливает в правах российских спортсменов.
Однако ведомство Михаила Дегтярёва в официальном сообщении умалчивает, что поблажки достигнуты путём уступок Москвы, которая исключила из олимпийской деятельности все новые территории.
«Олимпийский комитет России просто вывел из своей юрисдикции спортивные организации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. То есть признаёт их подчинение Национальному Олимпийскому комитету Украины…
Это плохой политический сигнал тем, кто в прямой и опосредованной форме воюет против нашей страны: он интерпретируется как готовность Москвы к уступкам по территориальному вопросу…
Россия вряд ли получит какую-то выгоду от этого политического унижения: рекомендации МОК восстановить в правах российский спорт будут проигнорированы большинством зарубежных спортивных федераций. Как минимум до окончания войны об этом не следует даже и думать.
Так что практический смысл в прогибе Минспорта и Дягтерёва под МОК отсутствует напрочь. А в плане пропаганды это просто сказочный подарок Украине и её союзникам», – указывает политолог Алексей Пилько.
И это ещё не все уступки, указывает политолог Игорь Скурлатов.
«Олимпийский комитет России, отказавшись от участия «новых (конституционно закреплённых!) территорий» Малороссии, отвоеванных кровью и потом у врага, в олимпийских играх, выпросил у МОК разрешение участвовать в указанных международных соревнованиях…. ещё и без национальной символики, то есть с белым, капитулянтским флагом. Проще говоря, западные дяди подвесили, как Буратино, Россию на крючке позора, гогоча над чиновничьей трусостью, малодушием и предательством национальных интересов России… Ведь выступать без флага это значит умолять о пощаде, каяться и признавать себя изгоями, неужели не понятно?».
Военный эксперт Владимир Орлов указывает:
«Так там давно не про спорт, Россию и национальные интересы. Там давно все исключительно про деньги».
А вот политолог Геворг Мирзаян призывает не драматизировать ситуацию:
«Да, мы исключили новые регионы из ОКР. Формально это можно считать предательством… Форменным и фактическим предательством это будет в том случае, если спортсмены из новых регионов будут исключены из российских и международных стартов.
Но если эти спортсмены получат прописки в Ростове, Краснодаре, Белгороде и будут номинально выступать как спортсмены из «канонических» регионов РФ, то это будет не предательством, а юридической хитростью…
Хотели бы мы добиться последнего без хитростей? Конечно. Однако давайте будем реалистами – мы не можем заставить МОК признать наши новые территории до того, как это сделает Украина».
Отставной дипломат Михаил Демурин считает, что «юридическими хитростями» – заниматься не время.
«Сохранять благостную картинку того, что в настоящий момент не важно и не нужно для главного: военной и политической победы? Да и может ли одержать победу беспринципный субъект?».
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