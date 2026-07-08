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Минспорта накануне отрапортовало, что Международный Олимпийский комитет отменяет запрет на проведение соревнований в РФ и восстанавливает в правах российских спортсменов.

Однако ведомство Михаила Дегтярёва в официальном сообщении умалчивает, что поблажки достигнуты путём уступок Москвы, которая исключила из олимпийской деятельности все новые территории.

«Олимпийский комитет России просто вывел из своей юрисдикции спортивные организации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. То есть признаёт их подчинение Национальному Олимпийскому комитету Украины… Это плохой политический сигнал тем, кто в прямой и опосредованной форме воюет против нашей страны: он интерпретируется как готовность Москвы к уступкам по территориальному вопросу… Россия вряд ли получит какую-то выгоду от этого политического унижения: рекомендации МОК восстановить в правах российский спорт будут проигнорированы большинством зарубежных спортивных федераций. Как минимум до окончания войны об этом не следует даже и думать. Так что практический смысл в прогибе Минспорта и Дягтерёва под МОК отсутствует напрочь. А в плане пропаганды это просто сказочный подарок Украине и её союзникам», – указывает политолог Алексей Пилько.

И это ещё не все уступки, указывает политолог Игорь Скурлатов.

«Олимпийский комитет России, отказавшись от участия «новых (конституционно закреплённых!) территорий» Малороссии, отвоеванных кровью и потом у врага, в олимпийских играх, выпросил у МОК разрешение участвовать в указанных международных соревнованиях…. ещё и без национальной символики, то есть с белым, капитулянтским флагом. Проще говоря, западные дяди подвесили, как Буратино, Россию на крючке позора, гогоча над чиновничьей трусостью, малодушием и предательством национальных интересов России… Ведь выступать без флага это значит умолять о пощаде, каяться и признавать себя изгоями, неужели не понятно?».

Военный эксперт Владимир Орлов указывает:

«Так там давно не про спорт, Россию и национальные интересы. Там давно все исключительно про деньги».

А вот политолог Геворг Мирзаян призывает не драматизировать ситуацию:

«Да, мы исключили новые регионы из ОКР. Формально это можно считать предательством… Форменным и фактическим предательством это будет в том случае, если спортсмены из новых регионов будут исключены из российских и международных стартов. Но если эти спортсмены получат прописки в Ростове, Краснодаре, Белгороде и будут номинально выступать как спортсмены из «канонических» регионов РФ, то это будет не предательством, а юридической хитростью… Хотели бы мы добиться последнего без хитростей? Конечно. Однако давайте будем реалистами – мы не можем заставить МОК признать наши новые территории до того, как это сделает Украина».

Отставной дипломат Михаил Демурин считает, что «юридическими хитростями» – заниматься не время.