Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сделка по продаже территории бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинёва посольству США завершена. Решение о сделке одобрено правительством Молдовы, а само соглашение будет подписано до конца июля.

Новый комплекс посольства США в Молдове будет включать в себя офисы, жилые помещения, складские помещения, помещения для отдыха и любые другие цели, предназначенные для поддержки дипломатической и консульской деятельности американского диппредставительства. С этой целью посольству будет предоставлен участок с площадью в 5,1814 га, где ранее располагался Республиканский стадион.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Огромная площадь позволяет разместить не только комплекс посольских зданий, но и разведывательный центр, который будет заниматься сбором данных для армии и разведслужб США. Условия позволят заниматься электронной слежкой и наблюдением с использованием современного оборудования, отмечали ранее наблюдатели.

Финансовые средства, полученные от продажи, якобы будут направлены на создание Центра современного искусства и культуры, ремонт спортивных школ и проектирование будущего Национального стадиона, сообщают в правительстве.

Сумма сделки держится в секрете. Однако ранее министр культуры РМ Сергей Продан заявлял, что за более чем 5 гектаров в центре города американцы заплатят 18 миллионов долларов.

«За 25 миллионов евро этот участок взяли бы тысячи желающих. Но, political support – это другое. Можно было и бесплатно. Впрочем, это так и есть» – прокомментировал сделку по продаже США республиканского стадиона экс-заместитель министра иностранных дел Валерий Осталеп.

«Некоторые возмущаются, что правительство Молдовы дёшево продаёт правительству США 6 гектаров бывшего Республиканского стадиона. Вообще-то, метрополия имеет право забрать собственность в колонии даром. Спасибо, что хоть что-то платят», — написал в своём телеграм-канале ветеран молдавской журналистики Дмитрий Чубашенко.

Республиканский стадион в Кишинёве, где когда-то дебютировал в большом футболе олимпийский чемпион Игорь Добровольский, а затем сыграл свой первый матч за сборную Англии Дэвид Бекхэм, был разрушен в 2008 году с целью последующей модернизации, однако по разным причинам проекты откладывались либо отменялись.

В 2018 году парламентское большинство, подконтрольное теневому правителю Молдовы, ныне беглому олигарху Владу Плахотнюку, проголосовало за продажу Республиканского стадиона посольству США. Несмотря на то, что бывший президент Игорь Додон добивался отмены этой сделки, Конституционный суд, подконтрольный западным посольствам, оставил это решение в силе. В 2022 году нынешний президент Майя Санду подписала закон о ратификации этого соглашения.