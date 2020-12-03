03.12.2020, Москва, Игорь Петров
 
Россия, Сюжет дня, Энергетика
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Сделку ОПЕК по нефти продлят, но резкого роста цен не будет из-за пандемии


Сегодня проходит министерская встреча стран ОПЕК+, на которой, как ожидается, будет принято решение о продлении сделки по сокращению добычи нефти, заключенной в апреле 2020 года с целью стабилизации цен на «черное золото».

Считающийся близким к «Газпрому» генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прогнозирует успех переговоров и сохранение цен на нефть до 50 долларов за баррель в начале следующего года,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не жду какого-то серьезного всплеска. То, что мы наблюдали в последние дни, рост – очевидно, что спекулянты уже заложили оптимистическую информацию о сделке ОПЕК+ в цены. Западные агентства писали уже как о деле решенном, что соглашение будет продлено. Сейчас, пока решения еще нет, цены испытывают определенную коррекцию.

Я вижу, что текущие проблемы сохраняются, и очень сложно давать прогнозы по спросу. Это вопрос к медикам, тем, кто понимают, насколько быстрым и массовым будет производство вакцины. Поэтому я аккуратен в прогнозах, хотя и считаю, что сделка останется. Но даже если сделка сохранится, пока ситуация на рынке не слишком оптимистична.

По ценам – я не жду, что мы в начале года увидим цены выше 50 долларов за баррель. Пока мы боремся за коридор 45-50. Думаю, это еще не самый плохой результат. Я уже вижу прогнозы 60-65, но я сильно сомневаюсь, что в начале года цена выйдет за потолок в 50 долларов за баррель», – сказал эксперт.


«Поскольку, все-таки, на уровне Россия-Саудовская Аравия пока, скорее, понимание необходимости сохранения сделки есть, сделка будет жить… компромисс будет найден, ограничения жесткие все равно будут продлены. Не берусь судить – на квартал или на какой-то более локальный срок. Ну а следующий год в целом, конечно, будет крайне непростым для производителей нефти», –  считает эксперт.

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