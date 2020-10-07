«Сдохни мусор, гори в аду!» – националистический шабаш на улицах Киева

07.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Апелляционный суд Киева оставил под арестом боевика Андрея Антоненко, известного по позывному «Риффмастер», которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Судьи отклонили ходатайство адвокатов о взятии подозреваемого на поруки и продлил срок ареста до 23 октября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это вызвало негодование у нескольких десятков националистов, собравшихся под стенами суда в знак поддержки Антоненко. Когда подозреваемого вывозили на автозаке, они под крики «Ганьба» устроили потасовку с полицией. Фанаты «Риффмастера» выкрикивали лозунги в его поддержку и проклятия в адрес правоохранителей.

«Менты – п…асы. П…асы и вы, и ваши дети! Вы, п…сы, сдохните в аду», – кричали митингующие.

«Мало на Майдане было, у…к! Мало на Майдане было? Сгоришь, мусор!», – поддерживали другие «активисты».

Во время потасовки одному из участников группы поддержки Антоненко нанесли удар в голову и ему стало плохо. В толпе сразу же закричали, что это «герой АТО», который получил контузию.

Напомним, Андрея Антоненко обвиняют в непосредственной организации убийства Шеремета. По версии следствия, он закладывал взрывчатку под автомобиль журналиста, который взорвался 20 июля 2016 года в центре Киева. Антоненко задержали 12 декабря прошлого года, с тех пор суд неоднократно откладывался и переносился, а националисты объявили мобилизацию в поддержку «Риффмастера».