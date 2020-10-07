07.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Беспорядки, Криминал, Политика, Украина
Просмотров:

«Сдохни мусор, гори в аду!» – националистический шабаш на улицах Киева


Апелляционный суд Киева оставил под арестом боевика Андрея Антоненко, известного по позывному «Риффмастер», которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Судьи отклонили ходатайство адвокатов о взятии подозреваемого на поруки и продлил срок ареста до 23 октября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Это вызвало негодование у нескольких десятков националистов, собравшихся под стенами суда в знак поддержки Антоненко. Когда подозреваемого вывозили на автозаке, они под крики «Ганьба» устроили потасовку с полицией. Фанаты «Риффмастера» выкрикивали лозунги в его поддержку и проклятия в адрес правоохранителей.
«Менты – п…асы. П…асы и вы, и ваши дети! Вы, п…сы, сдохните в аду», – кричали митингующие.

«Мало на Майдане было, у…к! Мало на Майдане было? Сгоришь, мусор!», – поддерживали другие «активисты».

Во время потасовки одному из участников группы поддержки Антоненко нанесли удар в голову и ему стало плохо. В толпе сразу же закричали, что это «герой АТО», который получил контузию.


Напомним, Андрея Антоненко обвиняют в непосредственной организации убийства Шеремета. По версии следствия, он закладывал взрывчатку под автомобиль журналиста, который взорвался 20 июля 2016 года в центре Киева. Антоненко задержали 12 декабря прошлого года, с тех пор суд неоднократно откладывался и переносился, а националисты объявили мобилизацию в поддержку «Риффмастера».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть