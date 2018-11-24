24.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Оппозиция, Политика, Скандал, Украина
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«Сдохни, свинья недорезанная»: Мосийчука застукали с Новинским

Среди «украинских патриотов» разгорелся громкий скандал: во время голосования в Верховной Раде за бюджет-2019 в ночь с четверга на пятницу фотографы зафиксировали, как в зале приветливо общаются и жмут друг другу руки депутат Вадим Новинский из «Оппозиционного блока» и экс-боевик нацбата «Азов» депутат Игорь Мосийчук.

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Новинский – в недавнем прошлом гражданин России, один из бизнес-компаньонов богатейшего олигарха Рината Ахметова, позиционирует себя как одного из главных противников отрыва УПЦ МП от Русской Православной Церкви.

Мосийчук же – русофоб, жертва «преступного режима» Виктора Януковича, сидел до Евромайдана в тюрьме по обвинению в подготовке теракта.

Поэтому рукопожатие Мосийчука с Новинским украинские националисты восприняли как предательство.

«Какое льстивое, подхалимое и хитрое е**ало у Игоря Мосийчука! А когда он сидел – мы с товарищами боролись за его освобождение и еще двух человек в этом деле: Бевза и Шпары. Этот негодяй предал всех и всё. Даже свою женщину предал, которая обивала пороги адвокатов, общественных деятелей! Я с ней лично ходил по адвокатам. Он даже мне из СИЗО звонил на мобильный. Да чтобы ты сдох еще там в СИЗО, свинья недорезанная!» – сокрушается автор снимка журналист американского «Радио Свобода» Ростислав Демчук.

Следует отметить, что Новинский, похоже, по поводу снимков с националистами вообще «не парится» – ранее камеры зафиксировали его объятия с одиозной Ириной Геращенко, одной из главных виновниц продолжения войны в Донбассе.

 

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