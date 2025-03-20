«Сдохните! Расстреляйте!» – предатель из Севастополя отделался небольшим штрафом

Виктор Орлов.  
20.03.2025 15:00
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 1009
 
Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь


В Севастополе 59-летний коммерсант отделался штрафом в 30 тысяч рублей за призывы к расправе над пророссийскими гражданами, которые он публиковал в украинских телеграм-каналах.

«В ходе проверки сотрудники полиции установили, что 59-летний предприниматель, являясь участником телеграм-чатов, подконтрольных иноагентам и украинским структурам, в комментариях высказывал одобрение к публикуемым там дискредитирующим материалам. Своими действиями комментатор подрывал доверие к Вооруженным Силам России и государственным органам, содействующим ВС РФ в выполнении задач в ходе СВО», – говорится в сообщении полиции.

В Севастополе 59-летний коммерсант отделался штрафом в 30 тысяч рублей за призывы к расправе...

Правоохранители приводят скриншоты оставленных записей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ленинским районным судом предатель, имя которого не называется, привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить