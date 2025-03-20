«Сдохните! Расстреляйте!» – предатель из Севастополя отделался небольшим штрафом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Севастополе 59-летний коммерсант отделался штрафом в 30 тысяч рублей за призывы к расправе над пророссийскими гражданами, которые он публиковал в украинских телеграм-каналах.

«В ходе проверки сотрудники полиции установили, что 59-летний предприниматель, являясь участником телеграм-чатов, подконтрольных иноагентам и украинским структурам, в комментариях высказывал одобрение к публикуемым там дискредитирующим материалам. Своими действиями комментатор подрывал доверие к Вооруженным Силам России и государственным органам, содействующим ВС РФ в выполнении задач в ходе СВО», – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители приводят скриншоты оставленных записей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ленинским районным судом предатель, имя которого не называется, привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.