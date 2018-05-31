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Сдувающийся Порошенко лихорадочно ищет выход из ситуации
Рейтинги президента Украины Петра Порошенко ухудшаются каждый месяц, а потому он может согласиться с досрочным проведением выборов.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра “Перспектива”, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Позиции действующего президента ухудшаются с каждым месяцем, и, соответственно, если эту ситуацию рассматривать, то ему было бы выгодно пойти на выборы как можно раньше, то есть не дожидаясь 2019 года и не ухудшая свою ситуацию”, – сказал эксперт.
При этом он оговорился, что это теоретический вариант.
“Ситуация ухудшается и, насколько я понимаю данные технологии, идеологи Порошенко уже определились с общей стратегией, общей направленностью президентской кампании Порошенко – это будет недопущение реванша. Порошенко уже дважды, один раз прямо, один раз немножко завуалировано сказал, что я реванша не допущу. Это из области политической риторики», – добавил Рудяков.
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Метки: досрочные выборы, Павел Рудяков, Петр Порошенко
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