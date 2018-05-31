31.05.2018, Киев, Игорь Петров
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Выборы, Политика, Украина

Сдувающийся Порошенко лихорадочно ищет выход из ситуации


Рейтинги президента Украины Петра Порошенко ухудшаются каждый месяц, а потому он может согласиться с досрочным проведением выборов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра “Перспектива”, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиции действующего президента ухудшаются с каждым месяцем, и, соответственно, если эту ситуацию рассматривать, то ему было бы выгодно пойти на выборы как можно раньше, то есть не дожидаясь 2019 года и не ухудшая свою ситуацию”, – сказал эксперт.

При этом он оговорился, что это теоретический вариант.

“Ситуация ухудшается и, насколько я понимаю данные технологии, идеологи Порошенко уже определились с общей стратегией, общей направленностью президентской кампании Порошенко – это будет недопущение реванша. Порошенко уже дважды, один раз прямо, один раз немножко завуалировано сказал, что я реванша не допущу. Это из области политической риторики», – добавил Рудяков.

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