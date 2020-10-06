«Sea Breeze-2021» будут проводить «с учётом агрессивных действий РФ» – Минобороны Украины

30.10.2020, Одесса, Юрий Коваленко

Ежегодные многонациональные учения ВМС Украины и стран НАТО в следующем году могут пополниться новыми участниками, среди которых Япония, Дания и Бразилия.

Об этом говорилось в ходе концептуальной конференции планирования «Sea Breeze-2021», сюжет о которой опубликовала телерадиостудия «Бриз» Минобороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, планируется, что в июле следующего года пройдут совместные военно-морские учения, в которых примут участие около 20 стран.

Сценарий будущих учений пока под секретом, однако, «главная цель определена – учитывая агрессивные действия РФ, подготовить органы военного управления к самостоятельному и общему управлению масштабными операциями на море, отработать готовность управления силами по стандартам НАТО и совместимость подразделений и кораблей ради поддержания безопасности в Черном море».

«Конференция проходит в Неаполе, в штаб-квартире Шестого флота (США – ред.), но в связи с коронавирусом проводится в формате видеоконференции. Мы не привязываемся к конкретной единице корабля, если какие-то силы будут предоставлены, они уже будут присоединяться к отработанному плану и находить свою роль в плане учений», – рассказал заместитель руководителя учений «Си Бриз-2021» с украинской стороны Александр Орехов.

При этом отмечается, что к странам, участвующим в учениях ежегодно, могут присоединиться Япония, Дания и Бразилия. Принявшие участие в конференции представители этих стран рассматривают такую ​​возможность.

Также указано, что на данном этапе карантинные ограничения не просчитываются. По словам Орехова, проще будет отменить какой-то из этапов, чем добавить.

«На данной конференции, прежде всего, обсуждался опыт, который мы приобрели в предыдущие годы во время отработки общих манёвров, операций и действий, как в составе компонентов, так и вообще во время операции объединёнными силами», – рассказала замштаба руководства учений «Си Бриз-2021» Оксана Сторожук.

Американская сторона будет представлена ​​средствами и силами 6-го флота, а со стороны Украины, кроме ВМС, к мероприятию присоединятся представители Госпогранслужбы, Нацгвардии и антитеррористического центра при СБУ.