Сеанс самоликвидации и ухода в подполье либеральных организаций в России продолжается

19.07.2021, Москва, Елена Острякова

Т.н. правозащитное объединение «Команда 29», представлявшее в судах созданный блогером-уголовником Алексеем Навальным и признанный иноагентом «Фонд борьбы с коррупцией», объявило о самороспуске.

Об этом сегодня в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил адвокат Евгений Смирнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это означает, что вот этого проекта больше нет — коллаборации юристов и журналистов. Теперь каждый занимается сам своей работой. Мы защищаем наших подзащитных не как сотрудники «Команды 29», а именно как адвокаты. С нами заключены соглашения персонально на защиту, и мы не можем, даже по закону, отказаться от защиты наших доверителей», — сказал Смирнов.

16 июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Команды 29». В конце апреля ФСБ задержала главу «Команды 29» Ивана Павлова. По версии следствия, он якобы разгласил данные предварительного следствия по делу обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Адвокаты организации вообще специализировались на делах, связанных с госизменой.

7 марта организация «За права человека» объявила о своем самороспуске. 29 апреля беглый соратник блогера-уголовника Леонид Волков объявил о роспуске так называемыз «штабов Навального». 27 мая организация «Открытая Россия», основанная олигархом Михаилом Ходорковским и признанная в России нежелательной организацией, полностью прекратила свою деятельность и закрывает все региональные отделения.